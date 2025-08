Armement en Europe : ce pays mobilise 150 millions € pour l’achat de drones

Un militaire britannique à l'entrainement _ Photo: ANDREW MATTHEWS/PRESS ASSOCIATION IMAGES/MAXPPP

Dans un contexte sécuritaire mondial marqué par des tensions croissantes et des conflits de plus en plus technologiques, le Royaume-Uni envisage de moderniser une partie clé de son arsenal. La British Army a récemment annoncé son intention d’acquérir une nouvelle génération de drones tactiques. Cette démarche s’inscrit dans une volonté affirmée d’adapter ses capacités militaires aux enjeux actuels du champ de bataille.

D’après le site spécialisé Opex360, un appel d’offres de 130 millions de livres sterling, soit environ 150 millions d’euros, a été lancé. Il vise à doter les forces britanniques d’un système de drones plus agile, plus fiable et mieux adapté aux opérations de terrain. Ce programme vient répondre à la nécessité pour l’armée britannique de disposer d’équipements capables d’assurer des missions de surveillance, de reconnaissance et d’éventuelles frappes dans des environnements complexes.

Publicité

Cette initiative n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large observée chez plusieurs pays occidentaux, où l’usage des drones prend une place croissante dans les stratégies militaires. L’expérience des conflits récents a démontré que les systèmes autonomes sont devenus incontournables dans les opérations de renseignement, mais aussi comme moyens de dissuasion et d’appui.

Le projet britannique pourrait également ouvrir la voie à des collaborations industrielles, nationales ou européennes, pour renforcer l’expertise locale dans le domaine des technologies de défense. Il faudra néanmoins attendre la fin du processus de sélection pour connaître le ou les constructeurs retenus. En optant pour cet investissement, Londres affiche clairement sa volonté de rester à la pointe en matière d’innovation militaire, tout en renforçant les capacités de ses troupes face à des menaces de plus en plus évolutives.