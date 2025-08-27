Armement en Europe : inauguration de la plus grande usine de munitions

Un militaire allemand

En Allemagne, le groupe Rheinmetall vient de franchir une nouvelle étape dans l’industrie de défense européenne. En effet, dans la ville de Unterlüß, l’entreprise a inauguré une installation présentée comme la plus grande usine de munitions du continent, selon le média RT .

L’investissement est colossal : 500 millions d’euros ont été mobilisés pour mettre en place cette infrastructure qui doit, à terme, produire jusqu’à 350 000 obus de 155 mm par an d’ici 2027. La cadence annoncée illustre clairement la volonté de Berlin d’accroître sa capacité militaire et de garantir un approvisionnement régulier pour ses forces armées.

Publicité

Cette ouverture s’inscrit dans un contexte marqué par l’augmentation des dépenses militaires en Europe, où plusieurs pays cherchent à sécuriser leurs stocks face aux tensions internationales. Pour l’Allemagne, le projet représente non seulement une réponse aux besoins immédiats de son armée, mais aussi un atout stratégique pour jouer un rôle central dans l’approvisionnement de ses alliés.

L’usine de Rheinmetall pourrait ainsi devenir un pilier de l’autonomie européenne en matière de production d’armement, dans un marché longtemps dépendant des importations et des rythmes de fabrication limités. L’objectif est clair, éviter les ruptures de stock et répondre rapidement aux demandes croissantes liées aux engagements militaires.

Au-delà des aspects industriels, cette initiative pose la question de l’équilibre entre sécurité nationale et risques d’escalade armée. Pour certains analystes, l’essor d’infrastructures de ce type traduit la volonté des pays européens d’entrer dans une ère de réarmement massif. Pour d’autres, il s’agit avant tout d’un choix pragmatique, dicté par le contexte géopolitique actuel.