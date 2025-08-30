Afrique : top 10 des villes les plus attractives (4 du Maghreb)

© Arnold - stock.adobe.com

Une étude publiée en mai 2025 par Oxford Economics dresse le profil des villes africaines selon leur attractivité pour les habitants et les investisseurs. Aucune métropole du continent ne figure dans le top 300 mondial, mais plusieurs capitales se distinguent dans le classement élargi. Le Caire, Port-Louis et Nairobi occupent les premières positions africaines. Selon les chiffres publiés, quatre villes du Maghreb apparaissent dans le palmarès, avec Alger mieux classée que Casablanca et Rabat, confirmant sa position de leader régional. L’analyse montre les écarts entre les capitales africaines et leurs concurrentes mondiales, tout en mettant en évidence le potentiel de développement régional.

Le Caire domine, Alger meilleure ville du Maghreb

D’après le rapport d’Oxford Economics, aucune ville africaine ne se hisse parmi les 300 premières au niveau mondial. Le Caire, capitale égyptienne, arrive à la 302ᵉ position, portée par la qualité de son capital humain (56ᵉ rang mondial) et la solidité de son économie (171ᵉ rang). Ces facteurs lui permettent de devancer toutes les autres villes africaines.

Publicité

Port-Louis, sur l’île Maurice, occupe la 338ᵉ place mondiale, soutenue par des scores élevés en gouvernance (160ᵉ) et en environnement (144ᵉ). Nairobi, troisième ville africaine, arrive à la 381ᵉ position, reflétant la croissance économique et démographique qui attire entreprises et talents dans la capitale kényane.

Accra, au Ghana, se situe à la 387ᵉ place, tandis que Alger, en Algérie, se classe à la 389ᵉ position, ce qui en fait la ville maghrébine la mieux classée et la cinquième d’Afrique. Casablanca, au Maroc, apparaît à la 431ᵉ place, suivie de Rabat (447ᵉ). Ainsi, quatre villes du Maghreb figurent dans le classement africain, illustrant leur rôle économique régional tout en montrant la distance qui les sépare des leaders du continent.

Plus au sud, Johannesburg (457ᵉ) et Gaborone (475ᵉ) ferment le top 10 africain, tandis que Constantine, en Algérie, arrive à la 474ᵉ place. Ces positions reflètent les écarts d’attractivité entre les régions et l’importance des infrastructures et des politiques publiques pour soutenir le développement urbain.

Indices d’évaluation et perspectives pour le Maghreb et l’Afrique

Le classement repose sur cinq axes principaux : capital humain, performance économique, gouvernance, environnement et innovation. Chaque dimension permet d’apprécier différents aspects de l’attractivité urbaine. Le Caire se distingue par sa population active qualifiée et sa vitalité économique, Port-Louis par sa stabilité institutionnelle et ses politiques environnementales, tandis que Alger, malgré ses infrastructures et son rôle stratégique, obtient des scores plus modestes en innovation. Casablanca et Rabat, avec leur position inférieure, doivent renforcer la gouvernance et l’innovation pour progresser dans le classement.

Publicité

Ces positions servent de référence aux investisseurs et institutions internationales pour orienter les décisions de financement et de projets. L’avance de Le Caire montre le poids stratégique de l’Égypte dans la région, tandis que Alger et Casablanca, pour renforcer leur attractivité, peuvent s’appuyer sur leurs échanges avec l’Europe et le Moyen-Orient.

Chaque année, Oxford Economics évalue plus de 1 000 villes dans le monde. L’édition 2025 confirme la domination des grandes métropoles asiatiques et nord-américaines comme Tokyo, New York ou Singapour. L’absence de villes africaines dans le top 300 souligne l’écart existant, mais la progression de Nairobi et Port-Louis montre le potentiel de certaines métropoles africaines.

Pour le Maghreb, le défi consiste à transformer les atouts géographiques et économiques en leviers pour améliorer la compétitivité globale. Alger, en tant que capitale historique et politique, et Casablanca, hub commercial reliant l’Afrique à l’Europe, disposent d’infrastructures stratégiques, mais l’amélioration de la gouvernance et de l’innovation reste essentielle. Rabat peut également tirer parti de réformes pour renforcer sa position dans le classement.

Sur le continent, Johannesburg et Pretoria voient leur influence limitée face à la progression de métropoles plus dynamiques en Afrique de l’Est et dans l’océan Indien. Cette évolution montre que la hiérarchie urbaine africaine est en mouvement, portée par l’urbanisation et les réformes institutionnelles.

Top 10 des villes africaines les plus attractives en 2025 selon Oxford Economics