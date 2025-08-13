Armement en Europe : un accord de 1.3 milliard € bientôt scellé pour l’achat de chars

Un char Leopard 2. Photo: Michael Sohn/AP/SIPA

La modernisation des forces armées tchèques franchit une nouvelle étape. Les autorités de Prague ont validé un projet d’envergure visant à acquérir 44 chars Leopard 2A8, pour un montant évalué à 1,3 milliard d’euros. Cette décision marque une volonté claire de renforcer les capacités blindées du pays face aux nouveaux défis sécuritaires en Europe.

D’après les informations rapportées par Opex360, cet achat s’inscrit dans le cadre d’un avenant à l’accord-cadre déjà établi avec le constructeur KNDS Deutschland. Le ministère tchèque de la Défense a confirmé que cette approbation ouvre la voie à la signature définitive du contrat dans les prochains mois.

Le Leopard 2A8, considéré comme l’un des chars de combat les plus performants du marché, offre une puissance de feu accrue, une protection renforcée et des systèmes électroniques de pointe. Son adoption par la République tchèque devrait améliorer significativement l’efficacité opérationnelle de ses forces terrestres, notamment au sein de l’OTAN.

Cette initiative intervient dans un contexte géopolitique tendu, où plusieurs pays européens accélèrent la modernisation de leurs équipements militaires. Pour Prague, il s’agit non seulement de remplacer une partie de son matériel vieillissant, mais aussi d’affirmer sa place comme partenaire militaire crédible au sein de l’Alliance atlantique.