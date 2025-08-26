Armement en Europe : un contrat juteux signé avec la Thaïlande

Dans un contexte géopolitique marqué par la méfiance envers les États-Unis, de nombreux pays revoient leurs alliances et leurs sources d’approvisionnement militaire. Entre hausse des tarifs douaniers et désengagement progressif de Washington (notamment en Ukraine), plusieurs nations se tournent vers l’Europe ou l’Asie pour diversifier leurs partenariats et renforcer leur autonomie stratégique.

La Thaïlande en offre un exemple frappant : plutôt que de s’en remettre aux États-Unis, elle a choisi la Suède pour moderniser sa flotte aérienne. Un contrat historique pour Saab, qui consolide la place de l’Europe comme fournisseur crédible face aux géants traditionnels de l’armement.

La Thaïlande mise sur le Gripen pour son indépendance militaire

Pour remplacer ses F-16 américains, vieillissants depuis les années 1980, Bangkok a commandé quatre chasseurs Gripen E/F (480 millions d’euros), parmi les plus performants au monde. Ce choix, acté lors d’une visite officielle en Suède, s’inscrit dans une stratégie de long terme : doter le pays d’une défense autonome, tout en bénéficiant d’un transfert de technologies grâce à un accord d’« offset ».

Un partenariat gagnant-gagnant : la Thaïlande acquiert un savoir-faire, tandis que la Suède étend son influence en Asie-Pacifique. Ce contrat pourrait même s’élargir à huit appareils supplémentaires, confirmant la confiance thaïlandaise dans ce modèle également adopté par le Brésil. Une démonstration de force pour l’industrie européenne, qui prouve sa compétitivité face à une concurrence mondiale de plus en plus féroce.

La Thaïlande, marquée par son conflit avec le Cambodge

Les tensions frontalières entre la Thaïlande et le Cambodge se sont brutalement ravivées en 2025, autour de zones disputées comme les temples de Preah Vihear et Ta Muen Thom. Les affrontements de mai et juillet ont fait des dizaines de morts et forcé plus de 300 000 personnes à fuir, malgré un cessez-le-feu signé le 28 juillet. Dans un climat de méfiance réciproque et d’accusations persistantes, Bangkok redouble d’efforts pour moderniser son armée, en particulier sa flotte aérienne, afin de sécuriser ses frontières et affirmer sa souveraineté dans une région instable.







