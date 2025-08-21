Armement : la marine américaine enchaîne les accidents

Marine américaine (U.S. Navy)

Un F/A-18E Super Hornet de la marine américaine a été perdu en mer ce mercredi au large de la Virginie, selon CBS News. Le pilote s’est éjecté et a été localisé par les secours après une heure et demie. Cet incident soulève de nouvelles questions sur la sécurité des opérations aériennes navales.

Une chute en mer lors d’un exercice

L’avion participait à un entraînement de routine lorsqu’il a disparu au-dessus des eaux. Le lieutenant Jackie Parashar a pu s’éjecter avant l’impact. Les recherches menées par les équipes de sauvetage ont permis de le retrouver rapidement. Le Super Hornet reste immergé et la cause de l’accident n’est pas encore déterminée. La marine américaine a lancé une enquête approfondie pour comprendre les facteurs techniques ou humains ayant conduit à ce crash.

Une série d’accidents répétée

Plusieurs avions de la marine américaine ont rencontré des incidents similaires. Début février, un EA-18G Growler est tombé dans la baie de San Diego, les pilotes s’éjectant indemnes. Peu après, deux F/A-18 Super Hornet ont été perdus en mer Rouge depuis le porte-avions USS Harry S. Truman, l’un suite à une manœuvre de pont, l’autre à cause d’une défaillance technique. Fin juillet, un F-35C Lightning II s’est écrasé près de la base de Lemoore, avec un pilote sorti sans blessures. Le crash récent en Virginie montre la fréquence inhabituelle des accidents au sein de la flotte.

Ces événements rappellent les défis liés à l’entretien et à l’exploitation intensive des appareils de combat. Les conditions de vol exigeantes et la complexité des opérations navales représentent un facteur important dans la survenue de tels accidents. Les autorités poursuivent leurs analyses pour renforcer les protocoles de sécurité et assurer la protection des pilotes et des avions. La marine américaine continue de surveiller la situation tout en procédant aux investigations nécessaires pour prévenir de futurs incidents.