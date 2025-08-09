Armement : les USA très dépendants de la Chine dans ce domaine

© REPORTERS

La Chine a durci les conditions d’exportation concernant certains matériaux indispensables à l’industrie mondiale, comme les terres rares et les aimants. Elle demande désormais des précisions sur la finalité de leur utilisation, ce qui complique grandement les démarches des fournisseurs internationaux et alourdit les coûts.

Des augmentations de prix inédites sur les minéraux critiques

Selon ce que rapporte le Wall Street Journal, le tarif de certains minéraux essentiels a connu une envolée spectaculaire. Un fournisseur cité dans l’article évoque un accroissement des prix pouvant aller jusqu’à soixante fois pour le samarium, un élément clé dans la fabrication d’aimants performants. Cette hausse significative affecte directement les secteurs dépendants de ces ressources.

Les équipements militaires américains fortement impactés

L’industrie de la défense américaine subit particulièrement les conséquences de ces restrictions. Un outil d’analyse, développé pour des usages militaires, recense 80 000 composants utilisés par le Pentagone qui contiennent ces matériaux désormais soumis à des contrôles stricts. Ce constat met en lumière la forte dépendance des États-Unis à des importations vulnérables pour leurs équipements stratégiques, allant des avions de combat aux chars en passant par les navires de guerre.

Une chaîne d’approvisionnement difficile à tracer

Le rapport du Government Accountability Office (GAO) souligne un manque de transparence inquiétant dans la traçabilité des matériaux et pièces utilisées par les fournisseurs militaires américains, qui sont au nombre de plus de 200 000. En 2023, le département américain de la Défense a identifié 99 matériaux critiques, dont plus de la moitié ne sont pas produits sur le territoire national, accentuant ainsi la dépendance aux importations, principalement en provenance de Chine.

Une vulnérabilité stratégique aux répercussions larges

La fabrication de composants microélectroniques, elle aussi, repose largement sur la région Asie-Pacifique, avec une concentration majeure des capacités de production. Les États-Unis possèdent une unique fonderie capable de produire du titane à grande échelle, matériau vital pour plusieurs industries. Cette situation souligne l’importance d’adopter des stratégies visant à diversifier les approvisionnements et à renforcer l’autonomie nationale face à un contexte géopolitique tendu.

Ces évolutions traduisent une remise en question des chaînes d’approvisionnement mondiales et interpellent sur les efforts nécessaires pour garantir la stabilité industrielle et sécuritaire des pays dépendants.