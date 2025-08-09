Armement : l’Ukraine convertit un avion agricole en appareil anti-drones

Des soldats ukrainiens (Getty Images)

En pleine guerre contre la Russie, l’Ukraine continue de surprendre par l’inventivité de ses ingénieurs. D’après le média spécialisé Opex360, un avion léger issu du domaine agricole a été repensé pour répondre à l’une des menaces les plus pressantes du conflit : les drones ennemis.

L’appareil en question, le Zlin Z-137 Agro Turbo, trouve son origine dans un modèle plus ancien, le Zlín Z-37 Čmelák, conçu dans les années 1960 en Tchécoslovaquie. À l’époque, cet avion servait principalement aux travaux agricoles et plus de 700 exemplaires circulaient dans les pays du bloc de l’Est.

Aujourd’hui, ce petit monomoteur connaît une nouvelle vie. Les concepteurs ukrainiens y ont intégré deux missiles air-air Vympel R-73, capables d’atteindre une cible à une distance minimale de 30 kilomètres. Cette configuration donne à l’appareil un rôle inédit : chasser et détruire les drones qui survolent le territoire ukrainien.

Si le Zlin Z-137 ne rivalise pas en vitesse ou en puissance avec les avions de combat modernes, il possède des qualités appréciées pour cette mission. Sa capacité à voler bas et lentement lui permet de suivre plus facilement les trajectoires des drones, souvent difficiles à intercepter par des avions supersoniques.

Cette adaptation illustre la tendance croissante à utiliser des solutions économiques et ingénieuses face aux menaces asymétriques. En transformant un aéronef civil en plateforme armée, l’Ukraine montre qu’elle sait tirer parti de ressources existantes pour renforcer sa défense aérienne.