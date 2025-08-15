Avant son sommet avec Trump, Poutine salue les troupes de Kim Jong-un

Kim Jong-un et des soldats. (KCNA / REUTERS)

Le président russe a adressé un message à son homologue nord-coréen, saluant la participation de soldats de Pyongyang aux combats en Ukraine. Les informations concernant cette lettre qui est largement diffusée dans les médias occidentaux interviennent alors que le Président Vladimir Poutine doit rencontrer son homologue américain Donald Trump en Alaska ce vendredi.

Une lettre de Moscou à Pyongyang

Dans une correspondance transmise à Kim Jong-un, le président Vladimir Poutine a rendu hommage aux forces nord-coréennes engagées sur le front de la guerre en Ukraine. D’après l’agence officielle KCNA, il a qualifié de « courageux » les militaires ayant combattu dans la région de Koursk. Le dirigeant russe a également rappelé que, durant la Seconde Guerre mondiale, des combattants coréens et l’Armée rouge avaient uni leurs efforts contre l’occupation japonaise.

Selon ses termes, les relations forgées « il y a longtemps » restent solides aujourd’hui. Il a insisté sur la volonté de Moscou et Pyongyang de « coopérer » pour défendre leur souveraineté et promouvoir un ordre mondial multipolaire. Cette déclaration est présentée par les médias nord-coréens comme une preuve du rapprochement militaire en cours.

Des analystes estiment que ce geste illustre le rôle croissant de la Corée du Nord dans le soutien à la Russie. Plusieurs rapports internationaux sur la guerre en Ukraine soulignent déjà l’acheminement présumé de matériel militaire depuis Pyongyang vers Moscou, un point régulièrement contesté par les capitales concernées. Un futur lien pourrait approfondir ce sujet en retraçant les échanges militaires entre les deux pays.

Un message dans un contexte diplomatique tendu

La lettre du chef du Kremlin a été publiée le 15 août, date marquant la Journée nationale de la libération en Corée du Nord. Elle coïncide avec les déplacements de Vladimir Poutine sur la côte Pacifique, en marge de son sommet attendu avec le président américain Donald Trump en Alaska. Selon le Daily Mail, le dirigeant russe a rejoint Magadan à bord d’une limousine blindée, escorté d’un convoi imposant. Des images diffusées montrent une longue file de véhicules officiels et de voitures de police sur des routes temporairement fermées.

Cette séquence renforce la portée symbolique du courrier envoyé à Pyongyang : Moscou cherche à démontrer sa capacité à agir simultanément sur plusieurs fronts, diplomatique comme militaire. La perspective de nouvelles discussions entre la Russie et les États-Unis pourrait, par ailleurs, éclairer le rôle que joue la Corée du Nord dans ce jeu d’équilibre international. Un futur lien sur les relations russo-américaines offrirait davantage de détails.

L’échange épistolaire entre les deux dirigeants intervient donc à un moment où la guerre en Ukraine continue de polariser les équilibres stratégiques et où Moscou affiche son alliance avec Pyongyang comme une carte diplomatique supplémentaire.