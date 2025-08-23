Barack Obama : Michelle avoue ne l’avoir pas supporté durant 10 ans

© Official White House / Pete Souza

Dans le dernier épisode de son podcast, Michelle Obama a échangé avec l’ex-star de la NBA Dwyane Wade sur les hauts et les bas de la vie de couple. L’ancienne Première dame américaine a rappelé que, malgré les apparences, le mariage reste un chemin semé de défis. En 2022, elle avait déjà révélé avoir traversé dix années particulièrement tendues avec Barack Obama, un aveu qui avait marqué les esprits. En avril 2025, l’ancien président avait, de son côté, reconnu les effets de leurs années à la Maison-Blanche, évoquant un « deep deficit » dans leur relation et ses efforts pour retrouver un équilibre.

Un échange intime sur la réalité du mariage

Lors de cette conversation avec Dwyane Wade, qui célèbre dix ans de mariage avec l’actrice Gabrielle Union, Michelle Obama a insisté sur le fait qu’un couple de longue durée traverse forcément des périodes difficiles. L’autrice de Devenir a reconnu que les trente années qu’elle partage avec Barack Obama ont été jalonnées de tensions comme de moments de complicité. Selon elle, il faut accepter « qu’une partie de ces années ne soit pas idéale », mais que cela n’enlève rien à la beauté du lien conjugal.

Publicité

Cette déclaration fait écho à des confidences plus anciennes. En 2022, Michelle Obama avait marqué les esprits en admettant qu’il y avait eu dix ans où elle « ne supportait plus » son mari. Un aveu qui avait suscité de nombreux débats sur les réalités cachées des relations durables. Ces propos continuent d’alimenter les échanges autour de l’équilibre familial et de l’impact des engagements publics sur la vie privée.

L’héritage d’une vie publique intense

Au fil des années, la pression de la Maison-Blanche a mis leur couple à l’épreuve. En avril 2025, Barack Obama a reconnu, lors d’une interview, qu’il se trouvait dans un « deep deficit » vis-à-vis de son épouse, affirmant avoir travaillé à rétablir un équilibre depuis la fin de sa présidence. Cette expérience illustre les défis uniques auxquels sont confrontés les couples exposés à une forte médiatisation. Le podcast de Michelle Obama explore régulièrement ces thématiques.

L’épisode actuel pourrait être l’occasion d’un futur contenu complémentaire retraçant l’impact de la vie politique sur les relations conjugales. Ce type d’approche offrirait également un éclairage sur la manière dont des personnalités publiques gèrent ces pressions, un sujet souvent peu abordé dans les médias traditionnels. La sincérité de Michelle Obama continue de trouver un écho auprès d’un large public, tant aux États-Unis qu’à l’international.