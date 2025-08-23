Algérie : plus d’une centaine de voix s’élèvent contre Tebboune

Abdelmadjid Tebboune (Photo DR)

Le 20 août, à l’occasion du 69ᵉ anniversaire du congrès de la Soummam, une centaine de personnalités algériennes ont signé un texte réclamant davantage de libertés et d’égalité. L’initiative met en avant le besoin d’un État respectueux des droits de tous les citoyens.

Mobilisation des acteurs politiques et civils

Des responsables politiques de l’opposition et des figures de la société civile ont signé un appel demandant à Abdelmadjid Tebboune de répondre aux attentes des citoyens. Les signataires veulent la libération de certains détenus politiques comme Boualem Sansal, écrivain franco-algérien détenu pour ses prises de position, ainsi que la suppression de textes jugés restrictifs des libertés. Le document insiste sur l’établissement d’une justice autonome capable de garantir impartialité et équité dans tout le pays. Ces revendications interviennent dans un moment où la contestation contre le pouvoir central ne cesse de croître, particulièrement depuis le mouvement citoyen de février 2019.

Mémoire historique et principes démocratiques

Les signataires rappellent que les promesses du congrès de la Soummam, organisé en 1956, n’ont pas été pleinement réalisées. Ils dénoncent un espace public limité, une expression politique bridée et un contrôle citoyen restreint par un système politique conservateur et fermé. Parmi les demandes figurent l’égalité des sexes et la reconnaissance des diversités culturelles qui caractérisent l’Algérie. Ces éléments peuvent enrichir des analyses sur la démocratie et les droits humains dans le pays, en mettant en perspective la tradition et les défis contemporains.

Contexte légal et enjeux sociaux

Face à des lois jugées contraignantes et à une répression accrue des opposants, le texte met en avant l’urgence d’un État fondé sur la justice sociale et l’égalité de traitement pour tous, sans distinction de genre, de langue ou de croyance. Les attentes citoyennes restent importantes, et l’appel invite à rétablir un système politique plus participatif et transparent. Le texte publié ce 20 août montre la continuité des aspirations démocratiques dans le pays et le dialogue persistant entre héritage historique et demandes actuelles.