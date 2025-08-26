Base secrète de la Russie aux portes de l’OTAN : ce que révèlent les satellites

la base secrète en haut à gauche (DR)

De nouvelles images satellitaires montrent l’achèvement d’une vaste installation circulaire à Kaliningrad, enclave stratégique entre la Pologne et la Lituanie. Selon plusieurs analystes, ce site servirait au renseignement militaire et à l’interception des communications de l’OTAN.

Une structure d’écoute d’une ampleur inédite

Depuis mars 2023, la Russie a entrepris la construction d’un complexe de type CDAA (Circularly Disposed Antenna Array) à proximité de la ville de Tcherniahovsk. La structure, presque terminée, s’étend sur près d’1,6 kilomètre de diamètre. Elle est composée d’anneaux d’antennes disposés de manière concentrique, conçus pour capter des signaux radio à très longue distance.

Publicité

Des chercheurs estiment que l’installation pourrait avoir une portée allant jusqu’à 7 400 kilomètres. Une telle capacité permettrait à Moscou de surveiller les communications de l’OTAN en Europe de l’Est, mais aussi de maintenir le contact avec ses sous-marins déployés dans la mer Baltique ou l’Atlantique Nord. Plusieurs spécialistes en sécurité voient dans ce site un futur centre névralgique du renseignement russe.

Kaliningrad, territoire russe séparé du reste du pays et bordé par la Pologne et la Lituanie, constitue déjà une zone militaire fortement renforcée. La présence de missiles Iskander, de systèmes de défense aérienne et de troupes permanentes y a été signalée depuis plusieurs années. Cette enclave est souvent décrite comme un avant-poste stratégique du Kremlin face à l’OTAN.

Un contexte marqué par la guerre en Ukraine

La construction de cette base intervient alors que la guerre en Ukraine se poursuit depuis février 2022. Le conflit a intensifié la rivalité militaire entre la Russie et l’OTAN, avec un renforcement des déploiements dans l’est de l’Europe et une multiplication des opérations de surveillance aérienne et maritime. La mer Baltique est devenue un espace particulièrement sensible, à la fois pour les communications sous-marines et pour le transport de ressources énergétiques.

Certains experts rappellent que la flotte dite « fantôme » de la Russie, composée de navires anciens utilisés pour contourner les sanctions internationales, transite fréquemment par cette zone. L’Union européenne a exprimé ses inquiétudes face à des incidents attribués à ce réseau parallèle, comme des détériorations de câbles sous-marins.

Publicité

Cette nouvelle installation à Kaliningrad souligne la volonté de Moscou de consolider ses moyens de renseignement et de communication, tout en renforçant son dispositif militaire dans une région frontalière hautement stratégique.