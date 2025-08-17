Bénin : 28 septembre 2025, date butoir pour le choix du centre de vote

Les Béninois se rendront aux urnes en 2026 pour élire le président et le vice-président de la République ainsi que les députés de la 10ᵉ législature. Dans ce contexte, le directeur général de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP), Aristide Adjinacou, accompagné de ses collaborateurs, a apporté des précisions essentielles sur le choix du centre de vote.

C’était à l’occasion d’une rencontre organisée le samedi 16 août 2025 avec les responsables des partis politiques et des organisations de la société civile (OSC). Selon Aristide Adjinacou, « la loi nous autorise à avoir une résidence principale et une autre secondaire. Vous pouvez choisir un centre de vote dans la résidence principale ou secondaire. Mais votre choix doit intervenir avant le 28 septembre 2025. Il n’est pas possible de décider en janvier de changer de centre de vote sous prétexte de posséder deux résidences. La Liste électorale informatisée est figée et sera remise à la CENA. »

Pour ce faire, plusieurs options sont disponibles :

En ligne , via le lien : https://lnkd.in/eKeggU4k

, via le lien : https://lnkd.in/eKeggU4k Par téléphone, en composant le code USSD *151# sur votre mobile.

L’ANIP insiste également sur la nécessité pour les électeurs de disposer du numéro de téléphone enregistré auprès de ses services, car un code de vérification y sera envoyé afin de confirmer l’identité avant toute modification. En cas de changement ou d’inutilisation de ce numéro, l’électeur doit se rendre dans un service de l’ANIP pour le mettre à jour.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la sécurisation et de la fiabilité de la Liste électorale informatisée, étape cruciale pour assurer la transparence et l’intégrité des scrutins à venir. Le 28 septembre 2025 est la date butoir pour choisir ou modifier votre centre de vote, en tenant compte de votre résidence principale ou secondaire et en vous assurant que vos coordonnées à l’ANIP sont à jour.