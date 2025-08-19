,

Bénin : 790 cartons de tramadol saisis, un trafiquant arrêté

Armel Tognon

Un véhicule de la police républicaine

Dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août 2025, la police de l’arrondissement de Malanville a réalisé une importante saisie de produits illicites. Selon les informations rapportées sur les plateformes digitales de la Police républicaine, un individu a été arrêté alors qu’il transportait 790 cartons de tramadol dissimulés dans deux grands sacs de voyage.

L’opération a été déclenchée après qu’une source a signalé la présence d’un passager suspect à bord d’un bus en provenance de Parakou et à destination de Malanville. Une équipe du commissariat s’est rendue à la gare routière et a procédé à son interpellation. La fouille des bagages, effectuée en présence du mis en cause, a permis de découvrir la cargaison prohibée.

Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il convoyait les produits pour le compte d’un contact établi à Malanville. Les cartons saisis ont été placés sous scellés et mis à la disposition du procureur de la République. Le suspect, lui, a été placé en garde à vue, tandis qu’une enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et retracer tout le réseau derrière ce trafic.

