Bénin : 790 cartons de tramadol saisis, un trafiquant arrêté

Dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août 2025, la police de l’arrondissement de Malanville a réalisé une importante saisie de produits illicites. Selon les informations rapportées sur les plateformes digitales de la Police républicaine, un individu a été arrêté alors qu’il transportait 790 cartons de tramadol dissimulés dans deux grands sacs de voyage.

L’opération a été déclenchée après qu’une source a signalé la présence d’un passager suspect à bord d’un bus en provenance de Parakou et à destination de Malanville. Une équipe du commissariat s’est rendue à la gare routière et a procédé à son interpellation. La fouille des bagages, effectuée en présence du mis en cause, a permis de découvrir la cargaison prohibée.

Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il convoyait les produits pour le compte d’un contact établi à Malanville. Les cartons saisis ont été placés sous scellés et mis à la disposition du procureur de la République. Le suspect, lui, a été placé en garde à vue, tandis qu’une enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et retracer tout le réseau derrière ce trafic.