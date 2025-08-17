Bénin : Comment l’Anip compte extraire de la Léi les défunts

Aristide Adjjinacou. Photo : Présidence de la République

Samedi 16 août 2025, au cours d’une séance de présentation des plateformes numériques de l’Anip aux partis politiques et aux organisations de la société civile à Cotonou, le responsable des politiques, des partenariats et de la communication multicanale, Herbert Assogba, a détaillé les initiatives en cours.

L’Anip a officiellement sollicité la ministre du Travail et de la Fonction publique, la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss), le Trésor public, ainsi que des médias tels que la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin (Srtb) et Canal3 Bénin, afin d’obtenir les listes de personnes décédées. Ces données sont en cours de croisement avec la base de l’Agence pour identifier et radier les noms correspondants. « Nous avons récupéré ces listes mais malheureusement certaines personnes décédées n’ont pas leur Numéro personnel d’identification (Npi) après que nous ayons croisé leurs bases de données avec notre système. Nous avons pu identifier dans les listes, des personnes de façon probante. Celles-là, nous les avons déjà extirpées de la Liste électorale », a précisé Herbert Assogba

Approche communautaire et nouveaux outils

Pour compléter ce travail, l’Anip prévoit d’impliquer les populations au niveau des arrondissements. Des agents, appuyés par les crieurs publics, collecteront directement auprès des habitants les informations sur les décès non encore enregistrés. Afin de faciliter la procédure, l’Agence propose désormais la délivrance gratuite des actes de décès, en lieu et place des frais habituellement exigés (2000 FCFA). L’Anip a également pris contact avec les funérariums. Si leurs registres se sont révélés incomplets, un formulaire-type a été élaboré et leur a été transmis pour uniformiser la collecte d’informations et permettre une remontée plus systématique des cas.

Le croisement des données issues des médias et des institutions se poursuit. L’ensemble de ces opérations doit aboutir avant le dépôt de la Liste électorale à la Commission électorale nationale autonome (Cena). En adoptant cette démarche multisectorielle et en associant les communautés locales, l’Anip affirme vouloir garantir un fichier électoral assaini, condition indispensable à la transparence et à la crédibilité du scrutin de 2026.