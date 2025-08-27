Bénin : Fermeture de l’axe Godomey Magasin – Adjaha à partir du 30 août

Photo d'illustration : DR

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire, SIRAT SA, a annoncé le lancement de la deuxième phase de réhabilitation de la Rue 13.400 reliant le carrefour Godomey Magasin au carrefour Adjaha. Ces travaux, inscrits dans le cadre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou, débuteront le samedi 30 août 2025 et s’achèveront le 28 février 2026. Durant cette période, la circulation sera perturbée en raison de fermetures de tronçons à différentes étapes. Dans un premier temps, du 30 août au 28 février, la section comprise entre la pharmacie Les Archanges et le supermarché World Market sera inaccessible.

À partir du 4 octobre, la fermeture s’élargira au segment allant du carrefour Godomey Magasin à la pharmacie Les Archanges. Afin d’atténuer les désagréments, des itinéraires de déviation ont été prévus et seront clairement indiqués par une signalisation appropriée. Pour la première phase, les automobilistes et motocyclistes venant du carrefour Godomey Magasin et se rendant vers Adjaha devront tourner à droite au niveau de la pharmacie Les Archanges, poursuivre en direction d’Akogbato, longer la rue 12.742 qui borde le CEG de l’Entente, traverser le marché urbain d’Agla Hlazounto et rejoindre la Rue 13.400 au niveau du supermarché World Market.

Pour la seconde phase, les usagers devront emprunter l’itinéraire passant par le carrefour Club des Rois sur la route des Pêches en direction de la plage de Fidjrossè. Après la pharmacie Godomey Fignonhou, il faudra prendre la deuxième rue à gauche et suivre les panneaux de signalisation pour accéder à la rue 12.742. La SIRAT appelle tous les usagers à la prudence et au respect strict des consignes de sécurité ainsi que des limitations de vitesse. Les panneaux de chantier et le personnel mobilisé seront disponibles pour encadrer la circulation et réduire les risques d’accident. Pour toute préoccupation ou situation liée aux travaux, les usagers peuvent contacter gratuitement le numéro vert 7414.