Bénin: Le camp Talon face au défi de la réforme du système partisan

Les réformes politiques au Bénin, portées par le président Patrice Talon, avaient pour ambition de rationaliser et d’assainir un paysage partisan jugé trop fragmenté. L’objectif était de créer de grands blocs politiques structurés, capables de dépasser les querelles personnelles et les transhumances, au profit d’une vision politique cohérente pour le pays. Pourtant, les événements récents semblent mettre à l’épreuve la solidité de cette construction, révélant au grand jour des fractures profondes au sein même du camp présidentiel. Le jeudi 14 août 2025, au siège national de Moele-Bénin à Cotonou, Jacques Ayadji a choisi de rompre le silence pour dénoncer publiquement des pratiques qu’il qualifie de débauchage et de « basses manœuvres ». L’accusation est directe et cible des responsables politiques de premier plan au sein de la majorité présidentielle à laquelle appartient pourtant le parti de l’ancien syndicaliste. Il a cité nommément le député Agoua Edmond, le maire de Tori-Bossito Rogatien Akwaku, ainsi que l’acteur politique Alain Gnancadja, les accusant de cibler spécifiquement son parti. Une telle sortie médiatique, d’une rare franchise, illustre la gravité de la situation et la perte de confiance dans les canaux de résolution internes. « Moele-Bénin est plus attaqué dans la mouvance présidentielle que dans l’opposition », a-t-il regretté, une phrase lourde de sens qui souligne la violence des rivalités à l’intérieur du camp au pouvoir. Les mots choisis par M. Ayadji ne laissent aucune place au doute quant à sa frustration. Il a fustigé le « passé honteux » et la « transhumance politique » de certains leaders, des maux que les réformes du chef de l’État étaient censées éradiquer. Cette situation met en lumière la difficulté de transcender les vieilles pratiques. Malgré la mise en place de deux grandes formations politiques au sein de la majorité présidentielle (le Bloc Républicain et l’Union Progressiste le Renouveau), les réflexes d’anciennes guerres de position subsistent. Pour Jacques Ayadji, le député Edmond Agoua incarne parfaitement ces « manœuvres contraires à l’esprit de la réforme du système partisan ».

Le malaise s’étend au-delà du conflit Ayadji-Agoua

Le cas de Moele-Bénin n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans la commune de Toffo, des conseillers issus de l'UPR, et dont la loyauté passée allait au Bloc Républicain (BR), appellent aujourd'hui ouvertement à la destitution de leur maire. Cette situation, apparemment locale, révèle des tensions sous-jacentes. Elle illustre la difficulté pour les cadres des partis de la majorité de gérer la cohabitation avec leurs alliés du même camp. Les loyautés passées et les ambitions personnelles semblent prendre le dessus sur la discipline partisane et les directives nationales. De plus, le conflit persistant entre le Parti du renouveau démocratique (Prd) et l'Union progressiste le Renouveau, même si moins médiatisé désormais, continue de miner la cohésion. Ces deux formations, bien que parties prenantes de la majorité présidentielle, peinent à trouver un terrain d'entente, chacune cherchant à défendre ses fiefs et ses positions, souvent au détriment de l'unité. Ces fractures se manifestent également par une vague de démissions enregistrées ici et là. Des militants, des cadres et même des élus locaux, désenchantés par les querelles internes ou se sentant marginalisés, choisissent de quitter le navire. Ces départs constituent un signal d'alarme. Ils témoignent d'une érosion de la confiance et d'un sentiment que les promesses de la réforme politique ne sont pas tenues.

