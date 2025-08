Bénin : Plusieurs personnes interpellées pour commercialisation de chanvre indien

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Dans le cadre de ses efforts quotidiens de sécurisation du territoire, la Police républicaine a mené deux interventions distinctes à Dogbo et à Pahou, les 4 et 6 août 2025. Ces opérations ont abouti à l’interpellation de plusieurs individus pour des faits liés à la détention, à l’usage et à la commercialisation de chanvre indien, ainsi qu’à la saisie de produits prohibés.

Le mercredi 6 août, une équipe du commissariat de l’arrondissement de Dévè est intervenue dans un ghetto situé au village Agnavo, commune de Dogbo. Le responsable présumé du site a été arrêté. La perquisition a permis de saisir du chanvre indien, des centaines de boulettes conditionnées, des emballages marqués « BABA-G », des machines à sous, de fausses pièces métalliques utilisées pour leur fonctionnement, du numéraire, ainsi que des médicaments contrefaits.

Selon les autorités, le mis en cause et les objets saisis seront présentés au Procureur de la République à l’issue de l’enquête en cours. Deux jours plus tôt, le lundi 4 août, le commissariat de l’arrondissement de Pahou, dans le département de l’Atlantique, a interpellé deux individus dans un ghetto à ciel ouvert, à proximité de l’ancien marché. Les agents ont découvert sur les lieux des boulettes de chanvre indien et des médicaments falsifiés de marque « Tramacking ». Ces deux personnes seront également déférées devant le ministère public.