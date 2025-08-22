Bénin: un parrain démissionnaire conserve- t-il son droit de parrainage?

Credit photo : M. A. pour LNT

Alors que les élections générales de 2026 se profilent à l’horizon, le débat sur le parrainage électoral refait surface, soulevant des questions juridiques complexes. La loi du 15 octobre 2019 portant code électoral en République du Bénin a instauré un système de parrainage où les candidatures à la présidence de la République doivent être soutenues par un certain nombre de députés ou de maires. Si la stabilité politique actuelle n’a pas encore vu de démissions majeures dans les rangs des élus, la question de savoir si un député ou un maire démissionnaire de son parti d’origine conserve son droit de parrainage et, le cas échéant, pour quel parti, est cruciale. La réforme du code électoral de 2019 a introduit le parrainage comme un mécanisme visant à rationaliser le paysage politique et à renforcer les grands partis. Ce système oblige les candidats à la présidentielle à obtenir le soutien d’un pourcentage donné de l’ensemble des députés et des maires. La question de la démission d’un élu de son parti d’origine est une hypothèse qui, bien que n’ayant pas encore eu de cas d’école au niveau des députés ou maires, est une possibilité future. En effet, un premier adjoint au maire a déjà démissionné, ouvrant la voie à une réflexion sur les conséquences juridiques d’une telle action sur les droits politiques d’un élu.

Le droit de parrainage et émission

Le code électoral béninois stipule clairement que le droit de parrainage est attaché à la fonction de l'élu (député ou maire) et à son appartenance partisane. Un élu, une fois investi de sa fonction, est censé représenter une circonscription ou une collectivité territoriale, et son droit de parrainage est une prérogative liée à cette responsabilité qu'il exerce au nom de sa formation politique. Par conséquent, s'il arrive que dans une déclaration un député Br décide de rejoindre le groupe parlementaire UPR ou Les Démocrates et vice versa, puisqu'aucun texte ne l'interdit encore, ce dernier restera – t – il parrain ? Apparemment oui, puisque le droit de parrainage est acquis. La question qui se pose est de savoir pour qui ce dernier exerce désormais ce droit. Le code électoral ne prévoit pas de disposition qui annulerait ce droit en cas de démission.

