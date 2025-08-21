Brésil : Bolsonaro demande l’asile en Argentine selon la police

Photo: Evaristo Sa, AFP

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro est de nouveau au cœur d’une tempête judiciaire. Selon la police fédérale du Brésil, il aurait rédigé une lettre sollicitant officiellement l’asile auprès du président argentin Javier Milei. L’information a été rapportée par nos confrères de RFI .

Une fuite diplomatique face à la justice brésilienne

Bolsonaro, déjà inculpé dans plusieurs affaires, dont celle d’une tentative de coup d’État, vit depuis plusieurs mois sous assignation à résidence. Pour les enquêteurs, cette démarche vers l’Argentine traduit une volonté d’échapper à la justice de son pays. Les autorités brésiliennes considèrent que l’ancien chef de l’État, avec la complicité de son fils, tente d’entraver le cours des investigations, ce qui a conduit la police à demander leur inculpation pour « coercition » contre la justice.

Un dossier explosif aux répercussions politiques

Cette demande d’asile, si elle était confirmée par Buenos Aires, soulèverait des tensions diplomatiques entre les deux pays voisins. Elle met aussi en lumière la fragilité de la position de Bolsonaro, de plus en plus isolé sur la scène politique brésilienne. Pour ses partisans, il demeure une figure de résistance face à ce qu’ils décrivent comme une persécution politique. Pour ses détracteurs, au contraire, cette démarche confirme qu’il cherche à se soustraire aux responsabilités liées à ses actes.

L’avenir de l’ancien président dépendra désormais autant des décisions de la justice brésilienne que de la réaction de l’Argentine. Si Javier Milei venait à accepter cette demande, il enverrait un signal fort à la région. Dans le cas contraire, Bolsonaro resterait exposé aux poursuites et à une possible lourde condamnatio.