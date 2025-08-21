Tensions Maroc – Algérie : Israël accusé par une élue française

La députée européenne Rima Hassan (LFI) met en cause Israël dans la détérioration des relations entre le Maroc et l’Algérie. Elle évoque des manipulations en ligne et critique l’attitude des puissances occidentales, accusées d’avoir façonné des divisions durables. Ce discours ravive les interrogations sur l’impact des alliances extérieures au Maghreb.

Des réseaux d’influence pointés du doigt

S’exprimant sur les réseaux sociaux le mercredi, Rima Hassan a relayé les résultats d’une enquête menée par Eakad, organisme de surveillance numérique. L’étude révèle l’existence de plus de 2.200 faux profils, présentés comme marocains, mais diffusant des contenus favorables à Israël et défavorables aux mouvements de solidarité palestinienne. La députée estime que cette stratégie numérique détourne les débats internes pour exacerber les rivalités régionales.

Elle souligne aussi la responsabilité historique de certains pays occidentaux, accusés d’avoir joué un rôle « malsain » en entretenant des lignes de fracture héritées de la colonisation. Selon elle, l’installation progressive d’Israël en Afrique du Nord contribue à aggraver les tensions entre Alger et Rabat.

Un différend ancien ravivé par de nouveaux acteurs

Depuis près de cinquante ans, le Maroc et l’Algérie s’opposent sur le Sahara occidental. Rabat revendique ce territoire tandis qu’Alger appuie le Front Polisario, favorable à l’indépendance. Ce désaccord a abouti à la fermeture de la frontière terrestre et continue d’empoisonner les relations diplomatiques. Le sujet reste régulièrement débattu au Conseil de sécurité de l’ONU et au sein de l’Union africaine.

Ainsi, l’idée que des réseaux liés à Israël exploitent le nationalisme marocain pour creuser l’écart entre les deux peuples apparaît comme un facteur de crispation supplémentaire. Cette situation pourrait avoir un impact sur l’équilibre régional. Les propos de Rima Hassan ajoutent une dimension européenne à une rivalité déjà lourde d’histoire entre Alger et Rabat.