Chine – Inde : Trump a-t-il commis la plus grande erreur de son mandat ?

L’imposition de droits de douane massifs contre l’Inde a déclenché une onde de choc diplomatique et économique. Alors que Washington espérait accentuer sa pression commerciale, c’est un rapprochement inattendu entre New Delhi et Pékin qui se dessine. La question est désormais posée : le président américain n’a-t-il pas affaibli sa propre stratégie indo-pacifique en poussant l’Inde vers la Chine ?

Des droits de douane aux conséquences inattendues

La décision de Donald Trump d’imposer des droits de douane atteignant 50 % sur plusieurs produits indiens a suscité une réaction immédiate de l’Inde, qui a dénoncé une démarche « injuste et déraisonnable ». L’Inde occupait une place centrale dans la stratégie américaine de l’Indo-Pacifique, aux côtés du Quad réunissant les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie. Cette dynamique apparaît aujourd’hui fragilisée.

Les secteurs clés de l’économie indienne comme le textile, la joaillerie ou l’agroalimentaire sont particulièrement exposés. Les entreprises redoutent une perte massive de débouchés aux États-Unis, principal marché d’exportation. À l’inverse, les consommateurs américains pourraient subir une hausse des prix liée à la perturbation des chaînes d’approvisionnement.

Les tensions commerciales se traduisent également sur le plan diplomatique. L’Inde a insisté sur son droit à préserver son autonomie stratégique, notamment dans le domaine énergétique. Le choix de maintenir ses importations de pétrole russe a renforcé la perception d’un bras de fer politique et non seulement économique.

Un rapprochement sino-indien aux allures de rééquilibrage

En parallèle de cette confrontation avec Washington, Narendra Modi a multiplié les contacts avec Xi Jinping. En marge du sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai, les deux dirigeants ont affirmé que « l’Inde et la Chine sont partenaires, pas rivaux ».

Des mesures concrètes ont été annoncées : reprise des vols directs, facilitation des visas, assouplissement des échanges commerciaux, discussions sur la gestion des frontières himalayennes. Pékin a proposé d’accroître ses exportations de matériaux critiques vers l’Inde, renforçant l’image d’une relation en reconstruction.

Ce réchauffement bilatéral intervient après des décennies de méfiance nourries par des conflits frontaliers et par le rapprochement de l’Inde avec les États-Unis. L’ouverture actuelle souligne la volonté de New Delhi d’équilibrer ses partenariats et de rappeler son refus d’un alignement exclusif.

Une erreur stratégique majeure ?

Le choix américain apparaît risqué. En poussant l’Inde à explorer d’autres options, Washington met en danger l’architecture régionale qu’il cherchait à consolider face à Pékin. Le risque est de voir l’Inde renforcer une relation avec la Chine qui, même limitée, suffirait à réduire l’efficacité des alliances américaines dans l’Indo-Pacifique.

L’Inde affirme son autonomie en refusant de céder aux pressions. La Chine profite de l’occasion pour montrer qu’elle demeure un acteur incontournable dans la région. Pour les États-Unis, le coût politique pourrait dépasser celui des échanges commerciaux. Trump a-t-il commis la plus grande erreur de son mandat ? Si le rapprochement sino-indien devait s’installer durablement, la question trouverait une réponse lourde de conséquences.