Disparu en 1959, les restes d’un scientifique retrouvés en Antarctique

Photo de gisoft - Pixabay

C’est une découverte à la fois saisissante et poignante. Les restes de Dennis « Tink » Bell, météorologue britannique disparu en 1959 lors d’une mission scientifique en Antarctique, viennent d’être retrouvés et identifiés grâce à la fonte des glaces. L’annonce a été faite le 11 août par le British Antarctic Survey (BAS).

Selon les informations rapportées par RT et confirmées par plusieurs médias britanniques, c’est une équipe de chercheurs polonais qui a fait la découverte en janvier dernier sur le glacier Ecology, sur l’île King George. Les glaces en recul ont mis au jour des ossements ainsi que plus de 200 effets personnels, dont une montre gravée, une radio, une pipe et du matériel de ski. Les analyses ADN, comparées à celles de ses frères et sœurs, ont permis de confirmer l’identité du disparu.

Publicité

Né en 1934 à Harrow, dans le nord-ouest de Londres, Dennis Bell avait servi dans la Royal Air Force comme opérateur radio avant de rejoindre, en 1958, le Falkland Islands Dependencies Survey pour une mission de deux ans en Antarctique. À seulement 25 ans, il travaillait comme météorologue sur l’île King George, collectant des données précieuses pour la recherche polaire.

Le 26 juillet 1959, lors d’une sortie pour effectuer des relevés, Bell chute dans une crevasse. Son collègue, Jeff Stokes, parvient à établir un bref contact visuel, mais la corde qui les reliait se brise. Les conditions extrêmes rendent toute tentative de sauvetage impossible. Son corps reste alors englouti dans la glace, effaçant toute trace pendant plus de six décennies. Son frère David, installé en Australie, a confié son émotion.

Au-delà de l’émotion familiale, cette découverte est aussi un rappel concret de l’impact du changement climatique. Le recul du glacier qui a permis de retrouver Dennis Bell témoigne de la fonte rapide des glaces dans la région, phénomène largement documenté par la communauté scientifique. Les restes de Dennis Bell ont été transportés à bord du navire de recherche Sir David Attenborough jusqu’aux îles Malouines, puis rapatriés au Royaume-Uni par la Royal Air Force. Sa famille prévoit désormais d’organiser une cérémonie pour lui offrir un repos digne, 66 ans après sa disparition tragique