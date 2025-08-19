Donald Trump lance les préparatifs d’un sommet Poutine-Zelensky

Photo DR

Le président Donald Trump a annoncé lundi qu’il a commencé à organiser une rencontre entre Vladimir Poutine, président de la Russie, et Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine. L’objectif est de discuter de garanties de sécurité et de trouver une solution durable au conflit, alors que des consultations avec les dirigeants européens ont eu lieu à Washington.

Une rencontre directe entre les deux dirigeants

Donald Trump précise que la Russie est disposée à examiner des mesures de sécurité pour l’Ukraine, ouvrant la possibilité d’un sommet inédit entre Poutine et Zelensky. Le sommet pourrait se tenir dans les quinze prochains jours, dans un lieu encore à confirmer, afin de permettre un dialogue approfondi sur la guerre en Ukraine.

Le président américain a échangé par téléphone avec Vladimir Poutine pour confirmer l’intérêt de la Russie à rencontrer Zelensky. Cette initiative suit des discussions antérieures entre Trump et le président russe en Alaska et marque un passage à des négociations plus ambitieuses, dépassant le cadre des échanges humanitaires et des arrangements limités sur les prisonniers.

Enjeux et attentes pour l’Ukraine

Volodymyr Zelensky a insisté sur l’importance d’obtenir une paix concrète et non simplement une trêve temporaire. Les États-Unis ont envoyé un signal favorable sur les garanties de sécurité, ce qui pourrait faciliter un dialogue constructif. Les principaux pays européens, surveillent de près l’évolution de cette initiative, tandis que la communauté internationale suit les préparatifs.

Cette rencontre directe pourrait constituer un tournant dans les discussions diplomatiques autour de la guerre en Ukraine, avec des détails sur la date et le lieu qui devraient être précisés prochainement.