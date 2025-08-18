Automobile au Maroc: un modèle fortement demandé bientôt produit localement

Photo : DR

Le constructeur automobile Stellantis prépare l’assemblage au Maroc du modèle « Grande Panda », un véhicule qui connaît une forte demande sur le marché international. Pour réussir ce déploiement, des salariés marocains sont envoyés en formation en Serbie avant leur retour dans l’usine locale rapportent nos confrères de Bladi.

Une stratégie industrielle orientée vers le Maroc

Le groupe italo-franco-américain de droit néerlandais a choisi d’intégrer son usine marocaine dans la chaîne de production du « Grande Panda ». Afin d’assurer le transfert de compétences, environ 100 employés issus du site marocain suivent actuellement une formation dans l’usine de Kragujevac, en Serbie. Ces sessions doivent leur permettre de participer à l’assemblage de ce modèle à leur retour, avec un maintien en poste pouvant aller jusqu’à un an.

Selon des sources locales, cette démarche s’inscrit dans la volonté du constructeur de consolider ses capacités de production dans la région. Un futur article pourra détailler l’impact économique de cette orientation pour l’industrie automobile marocaine.

Clarifications sur les effectifs et production en Serbie

À Kragujevac, environ 2 800 salariés travaillent déjà sur le site. L’introduction d’une troisième équipe à partir d’octobre nécessitera le recrutement de 800 personnes supplémentaires. Contrairement à certaines annonces relayées par le conseiller municipal Radomir Erić, ces postes ne concernent pas directement des travailleurs venus du Maroc ou du Népal, mais bien des besoins locaux de main-d’œuvre.

L’usine serbe fabrique actuellement le « Grande Panda » en deux variantes : hybride et 100 % électrique. Ce choix reflète l’évolution du marché européen vers une mobilité plus diversifiée et ouvre des perspectives de coopération industrielle entre l’Europe et l’Afrique. Une analyse approfondie pourra mettre en lumière les enjeux environnementaux liés à ce modèle.