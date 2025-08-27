Du sport à la politique : Odile Ahouanwanou adhère à Moele-Bénin

Odile Ahouanwanou (cnosben)

L’athlète béninoise Odile Ahouanwanou, double championne d’Afrique d’heptathlon, surprend l’opinion publique en annonçant son entrée officielle en politique. Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, la sportive a dévoilé son choix de rejoindre Moele-Bénin (Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin), un parti dirigé par le ministre conseiller Jacques Ayadji.

Connue pour ses performances sportives, Odile Ahouanwanou affirme vouloir désormais s’engager autrement auprès de ses compatriotes. Pour elle, l’action citoyenne ne se limite pas aux exploits sportifs :

« Il me plaît aujourd’hui de vous parler de politique et de mon projet d’engagement citoyen et politique », a-t-elle confié.

Ce passage vers la scène politique traduit une volonté de contribuer directement aux transformations sociales et de participer à l’élaboration des solutions aux défis du pays.

Un choix assumé : Moele-Bénin

Dans sa déclaration, l’athlète a expliqué les raisons de son choix : elle voit dans Moele-Bénin une formation qui, selon elle, « travaille véritablement sur le terrain ». Le parti, à en croire l’athlète béninoise, met l’accent sur l’implication des jeunes, des femmes et des populations locales dans la construction des politiques publiques. En rejoignant ce mouvement, Odile Ahouanwanou souhaite mettre son expérience, son image et son influence au service des initiatives citoyennes.