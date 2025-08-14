Égypte : La Chine va construire une usine à 1 milliard $

Photo : DR

L’industrie manufacturière égyptienne s’apprête à accueillir un nouvel acteur de taille. Selon des informations rapportées par AgenceEcofin, le groupe chinois Sailun a conclu un accord avec les autorités du Caire pour la construction d’une usine de fabrication de pneus.

Ce chantier représente un investissement total d’environ un milliard de dollars et s’étendra sur une superficie de 350 000 m². Sa réalisation se fera par étapes, sur une période de trois ans. La première phase, dont l’achèvement est prévu en 2026, devrait permettre la production de 3 millions de pneus pour voitures particulières et 600 000 unités pour camions et autobus.

À terme, l’usine pourra dépasser les 10 millions de pneus produits annuellement. Cette capacité vise à répondre non seulement à la demande croissante en Égypte, mais aussi à alimenter des marchés étrangers. Cette double orientation s’inscrit dans la stratégie industrielle du pays, qui cherche à renforcer ses exportations tout en réduisant sa dépendance aux importations.

Le site, situé à proximité du canal de Suez, n’est pas anodin. La localisation offre un accès privilégié aux grandes routes maritimes, ce qui facilitera l’acheminement des produits vers les marchés africains, européens et asiatiques. Pour la Chine, ce projet illustre la volonté de consolider sa présence économique en Afrique du Nord, tout en s’appuyant sur les atouts logistiques de l’Égypte.

Au-delà de la production industrielle, le projet devrait générer des milliers d’emplois directs et indirects, stimuler l’activité des fournisseurs locaux et encourager le transfert de technologies. Les autorités égyptiennes espèrent également que cette initiative incitera d’autres investisseurs étrangers à s’implanter dans le pays.

Avec ce partenariat, l’Égypte confirme son ambition de devenir une plateforme industrielle régionale, tandis que la Chine renforce sa stratégie d’expansion sur le continent africain à travers des projets à forte valeur ajoutée.