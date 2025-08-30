(Michele Spatari - Getty Images)

Un rapport publié fin août par la NSA, le FBI et la CISA, en coordination avec plusieurs pays alliés, fait état d’un réseau d’espionnage attribué à Pékin. Selon les agences, ce système toucherait plus de 80 pays et viserait des secteurs stratégiques comme les télécommunications, les transports ou encore les infrastructures militaires. La Chine est soupçonnée de s’appuyer sur des groupes de hackers affiliés à ses services de renseignement pour maintenir un accès clandestin à des réseaux sensibles. L’enjeu mis en avant par les États-Unis et leurs partenaires est la sécurité de systèmes critiques utilisés dans le monde entier.

Un dispositif coordonné mis au jour par plusieurs pays

Les services de renseignement américains, rejoints par leurs homologues au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Allemagne, au Japon et dans d’autres États partenaires, ont rendu publique une analyse conjointe accusant la Chine d’orchestrer une campagne mondiale d’espionnage numérique. D’après ce document, les attaques reposeraient sur des failles connues d’équipements réseaux et sur des logiciels malveillants capables de rester actifs durant plusieurs années. Le groupe baptisé Salt Typhoon est particulièrement mis en cause. Selon le FBI, il serait impliqué dans des compromissions à grande échelle ayant ciblé des gouvernements, des entreprises de transport aérien, des hôtels internationaux ou encore des opérateurs de télécommunications.

Les experts expliquent que ces intrusions permettent aux attaquants d’exfiltrer des données sensibles mais aussi d’établir des positions dormantes dans les infrastructures, utilisables en cas de tensions géopolitiques. L’un des points soulevés dans le rapport est la capacité de ces campagnes à rester indétectées sur le long terme, ce qui inquiète les autorités sur la résilience des systèmes de défense et de communication. Certains passages insistent sur la coopération internationale nécessaire pour renforcer la cybersécurité. Plusieurs pays ont déjà annoncé vouloir renforcer leurs normes de protection, ouvrant la voie à de nouvelles réglementations susceptibles d’être comparées d’ici peu. Cette dynamique pourrait constituer une opportunité pour aborder la question des standards mondiaux de sécurité numérique.

Rivalité sino-américaine en toile de fond

Ce dossier s’inscrit dans une série de confrontations entre Washington et Pékin. Depuis plusieurs années, les relations entre les deux puissances sont marquées par des désaccords économiques, militaires et technologiques. Les États-Unis cherchent à limiter l’influence de la Chine, perçue comme un concurrent stratégique capable de remettre en cause leur place dominante. L’adoption de sanctions commerciales, le blocage d’exportations de semi-conducteurs vers Pékin et les restrictions imposées aux entreprises chinoises dans le domaine des télécoms en sont des exemples. Cette rivalité s’exprime aussi dans le domaine militaire avec la présence accrue des forces américaines en Asie-Pacifique et la modernisation rapide de l’armée chinoise.

Les accusations d’espionnage numérique renforcent ainsi le climat de méfiance. Pékin dément systématiquement ces allégations, les qualifiant de campagnes de désinformation visant à justifier les restrictions imposées par Washington. Cependant, l’ampleur du rapport publié par la coalition de services occidentaux contribue à entretenir la perception d’une confrontation globale qui dépasse le simple cadre économique. Elle inclut désormais la maîtrise des infrastructures numériques et la capacité à contrôler les flux d’information. Un parallèle est souvent établi avec la guerre froide, mais appliqué aux technologies et aux réseaux mondialisés.

Les tensions récurrentes illustrent la difficulté pour les deux pays de trouver un terrain d’entente. Les États-Unis redoutent une montée en puissance de la Chine dans des domaines considérés comme vitaux, tels que l’intelligence artificielle, les télécommunications ou la cybersécurité.

Pékin, de son côté, affirme vouloir défendre sa souveraineté et renforcer son indépendance technologique. Ce bras de fer se répercute sur de nombreux partenaires à travers le globe, contraints de choisir entre les offres chinoises et les pressions occidentales pour réduire leur exposition. Plusieurs analystes estiment que ce débat pourrait accélérer la fragmentation de l’Internet mondial, chaque bloc cherchant à sécuriser ses propres infrastructures.

Des entreprises chinoises directement visées

Outre les acteurs liés aux services de renseignement, le rapport mentionne trois sociétés chinoises accusées d’avoir fourni du matériel ou un soutien logistique aux opérations d’espionnage : Sichuan Juxinhe, Beijing Huanyu Tianqiong et Sichuan Zhixin Ruijie. Ces entreprises sont désormais dans le viseur de plusieurs gouvernements, qui envisagent des mesures restrictives à leur encontre. Les conséquences économiques pourraient être importantes si de nouvelles sanctions venaient s’ajouter aux restrictions déjà existantes. L’exclusion progressive de certains équipements chinois des réseaux occidentaux, amorcée depuis l’affaire Huawei, pourrait s’intensifier.

Pour les pays partenaires des États-Unis, ces révélations confortent une stratégie visant à réduire leur dépendance technologique à l’égard de Pékin. Des initiatives de diversification des fournisseurs d’équipements télécoms sont déjà engagées, et des investissements supplémentaires dans la cybersécurité sont envisagés. Ces orientations laissent entrevoir un renforcement des liens transatlantiques dans le domaine numérique, mais aussi une polarisation accrue du marché mondial. Ce mouvement pourrait inciter plusieurs pays émergents à se tourner vers des solutions alternatives afin d’éviter une trop grande dépendance vis-à-vis d’un seul bloc.

La publication coordonnée de ces informations traduit une volonté de transparence mais aussi de dissuasion, en mettant publiquement en cause des acteurs identifiés. Les agences de renseignement espèrent ainsi décourager certaines pratiques en exposant leurs auteurs. Toutefois, de nombreux experts estiment que ces campagnes d’espionnage continueront sous des formes différentes, compte tenu des enjeux économiques et stratégiques.

La coopération internationale en matière de cybersécurité devrait donc rester au premier plan des discussions entre alliés, alors que la rivalité sino-américaine continue d’alimenter les tensions mondiales.