États-Unis : Trump menace George Soros de poursuites judiciaires

George Soros - Photo DR

Le président américain Donald Trump a annoncé, ce mercredi 27 août, son intention de poursuivre en justice le milliardaire George Soros et son fils. Cette déclaration s’inscrit dans un contexte où, depuis plusieurs années, le nom de Soros est associé à des théories du complot l’accusant de financer des mouvements sociaux aux États-Unis. Ces rumeurs, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont pris de l’ampleur lors des grandes mobilisations de 2020, notamment après la mort de George Floyd, où des accusations similaires avaient déjà circulé.

Trump cible Soros et invoque la loi RICO

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a affirmé que George Soros et son fils « devraient être poursuivis en vertu de la loi RICO », une législation fédérale destinée à combattre les organisations criminelles rapporte l’agence de presse Reuters. Selon lui, les deux hommes auraient « soutenu des manifestations violentes » dans plusieurs villes américaines.

La loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), adoptée en 1970, est généralement utilisée contre les réseaux mafieux ou les structures soupçonnées d’activités illégales organisées. Son application à des financements de mouvements sociaux constituerait un précédent juridique notable. Cette déclaration intervient alors que les tensions politiques s’intensifient à l’approche des prochaines échéances électorales aux États-Unis.

Un contexte marqué par des accusations récurrentes

Depuis plusieurs années, George Soros est régulièrement accusé par des cercles conservateurs et complotistes d’alimenter financièrement des mouvements sociaux jugés radicaux. En 2020, ces accusations avaient atteint un point culminant au moment des manifestations liées à la mort de George Floyd, certains internautes affirmant que le milliardaire finançait les rassemblements — une rumeur largement démentie par les enquêtes disponibles.

Cette stratégie de communication, qui associe le nom de Soros à des troubles sociaux, est devenue un élément récurrent du discours politique de certains responsables américains. Elle nourrit un débat sur le financement des mouvements citoyens. Dans ce contexte, la volonté affichée par Donald Trump de mobiliser la loi RICO pourrait trouver un large écho. Les prochains jours permettront d en savoir plus sur le sujet.