États-Unis : Trump réclame le renvoi d’une responsable après des chiffres qu’il juge “truqués”

La publication du dernier rapport sur l’emploi aux États-Unis a provoqué une nouvelle tempête politique à Washington. Estimant que les chiffres publiés nuisent à son image et à celle du Parti républicain, le président Donald Trump a exigé le renvoi immédiat de la commissaire du Bureau fédéral des statistiques économiques, Erika McEntarfer. Une décision qui, bien que sans précédent, s’inscrit dans un climat de tensions croissantes entre l’exécutif et les institutions indépendantes du pays.

Selon les dernières données officielles, le mois de juillet a vu la création de seulement 73 000 emplois, bien en deçà des prévisions des analystes. Plus encore, les chiffres précédemment publiés pour les mois de mai et de juin ont été lourdement révisés à la baisse, affichant respectivement 19 000 et 14 000 créations nettes. Il s’agit des niveaux les plus faibles depuis la période post-pandémique, remettant en cause le discours d’un « miracle économique » régulièrement vanté par le président.

Une remise en cause brutale de l’indépendance des statistiques

Devant la presse, Donald Trump a accusé la cheffe du Bureau des statistiques de manipuler les chiffres à son désavantage. Sans fournir d’éléments concrets pour appuyer ses allégations, il a estimé que les données servaient des intérêts politiques adverses, évoquant même des distorsions volontaires en faveur de l’ancienne administration démocrate dirigée par Joe Biden. « Nous avons besoin de personnes à qui nous pouvons faire confiance », a-t-il déclaré, appelant à un changement de direction au sein de l’agence.

La réaction du monde économique ne s’est pas fait attendre. William Beach, prédécesseur d’Erika McEntarfer et commissaire sous la première présidence Trump, a dénoncé un geste dangereux susceptible de saper la mission d’indépendance statistique de l’agence. Pour de nombreux économistes, la tentative de politisation des données officielles risque d’éroder la crédibilité des institutions américaines à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

Un climat économique en décalage avec le discours officiel

Alors que la Maison-Blanche continue d’assurer que l’économie est « en grande forme », les chiffres publiés alimentent une perception inverse. La faible croissance de l’emploi s’ajoute à une série de signaux faibles, dans un contexte marqué par les répercussions de l’offensive douanière américaine sur les échanges internationaux. Plusieurs sondages récents ont d’ailleurs relevé une baisse de confiance des électeurs à l’égard de la gestion économique du président.

Pour l’exécutif, ces chiffres ternissent une communication centrée sur le rebond post-crise sanitaire et les réformes fiscales entreprises depuis 2025. Dans les faits, les révisions à la baisse des statistiques d’emploi sont fréquentes et reflètent généralement des ajustements méthodologiques. Pourtant, dans un contexte électoral, elles deviennent des objets hautement politiques, susceptibles de faire dérailler un récit présidentiel axé sur la performance.

Une institution en ligne de mire avant la présidentielle

Le Bureau fédéral des statistiques économiques, peu connu du grand public, joue un rôle central dans l’évaluation des politiques économiques, à travers la publication régulière d’indicateurs sur l’emploi, les prix, ou encore la productivité. Sa mise en cause publique par le président ouvre une période d’incertitude institutionnelle, à l’heure où les États-Unis s’approchent d’échéances électorales décisives.

Dans un pays où la transparence et la rigueur des chiffres officiels font partie des piliers démocratiques, la contestation directe de ces données par le pouvoir exécutif est un signal d’alerte pour de nombreux observateurs. Le précédent pourrait en effet affecter la confiance des marchés, des investisseurs et des partenaires internationaux dans les prochaines publications macroéconomiques américaines.