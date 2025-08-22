Fortunes mondiales: ce patron a gagné 100 milliards en un an

Larry Ellison. Photo: DR

Le classement des plus grandes fortunes mondiales est en pleine mutation, marqué par l’émergence d’un nouveau concurrent de taille. Bien qu’Elon Musk reste en tête grâce à ses entreprises phares comme Tesla, SpaceX et Neuralink, sa suprématie est désormais remise en question. Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, a réalisé une ascension fulgurante pour s’imposer comme le deuxième homme le plus riche de la planète, bousculant ainsi l’ordre établi.

Cette concentration de richesses colossales alimente cependant un débat vif, dans un contexte économique déjà fragilisé. Alors que les dettes publiques explosent et que les séquelles de la crise post-Covid, aggravées par le retour de l’inflation aux États-Unis, pèsent sur les ménages, l’accumulation de telles fortunes soulève des questions pressantes sur les inégalités socio-économiques grandissantes.

Une progression financière exceptionnelle

L’essor spectaculaire de Larry Ellison illustre une performance boursière hors norme, lui permettant de franchir la barre symbolique des 300 milliards de dollars. En un an seulement, sa fortune a progressé de plus de 100 milliards, tandis qu’Elon Musk enregistrait une perte de 57 milliards depuis le début de l’année.

À 81 ans, Ellison doit cette réussite financière à sa participation majoritaire (41 %) dans Oracle, dont la valorisation a grimpé de près de 50 % en 2025. Cette croissance reflète la capacité de l’entreprise à se réinventer, passant maître dans les bases de données pour devenir un géant du cloud computing et de l’intelligence artificielle.

Proximité politique et ambitions technologiques

Le parcours d’Ellison met aussi en lumière l’influence des réseaux politiques dans le monde tech américain. Proche de Donald Trump depuis 2016 et soutien affiché du Parti républicain, il a tissé des liens étroits avec les sphères du pouvoir. Son implication dans des projets gouvernementaux majeurs, comme l’initiative Stargate (500 milliards de dollars), lui offre un levier stratégique face à ses rivaux et principaux concurrents sur le marché, en sécurisant des contrats publics en matière de développement d’IA et autres technologie de pointe.