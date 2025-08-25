France: après l’Italie, Macron convoque les USA

Jeanne Accorsini / Sipa

Les relations extérieures de la France traversent une phase de crise. Paris a déjà réagi avec fermeté en convoquant l’ambassadeur italien après les propos provocateurs de Matteo Salvini. Une sortie qui n’était pas du tout passée du côté de l’Élysée et qui l’a rapidement fait savoir.

Le vice-Premier ministre italien, s’adressant à Emmanuel Macron lors d’un discours à Milan le 20 août, avait lancé avec ironie : « S’il veut envoyer des troupes en Ukraine, qu’il y aille lui-même ! » Bien que des médias comme Il Giornale aient présenté ces déclarations comme une boutade, l’Élysée les a interprétées comme une atteinte inacceptable.

Cette première friction avec l’Italie n’était qu’un prélude : c’est désormais les États-Unis qui s’attirent les foudres de la diplomatie française. Un signe clair de la détérioration des relations entre Paris et plusieurs de ses alliés sur des dossiers sensibles.

Une ingérence diplomatique dénoncée par Paris

L’Élysée a convoqué lundi Charles Kushner, ambassadeur américain en France, après des déclarations jugées inacceptables. Ce dernier avait accusé le gouvernement Macron de manquer d’engagement dans la lutte contre l’antisémitisme, des propos perçus comme une ingérence caractérisée.

Le Quai d’Orsay a condamné avec vigueur ces allégations, y voyant une violation du droit international, notamment de la Convention de Vienne de 1961, qui interdit toute immixtion dans les affaires intérieures d’un État souverain. Pour Paris, ces attaques dépassent les limites du dialogue diplomatique.

Les dessous d’une polémique familiale

Mais cette crise prend une tournure particulière en raison des liens familiaux de Charles Kushner. Ce dernier n’est autre que le père de Jared Kushner, gendre et proche conseiller de Donald Trump. Dans une correspondance officielle révélée par l’AFP, l’ambassadeur avait assimilé antisionisme et antisémitisme, une position qui a envenimé les tensions et déclenché une crise diplomatique inédite.

Une affaire qui révèle les frictions croissantes entre la France et l’administration américaine, sur fond de divergences politiques et idéologiques, alors même que d’autres dossiers essentiels, liant les deux pays, à commencer par le dossier ukrainien ou le sujet des droits de douane. Quels sont les impacts de ces tensions ? Affaire à suivre.