La France domine, la Côte d'Ivoire punit : Mbappé et Deschamps sonnés avant le Mondial

L’équipe de France s’est inclinée 1-2 face à la Côte d’Ivoire, jeudi 4 juin 2026, au stade de la Beaujoire de Nantes, lors d’un match amical de préparation à la Coupe du monde 2026. Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, n’a disputé que la première mi-temps sans trouver le cadre.

Sur le plan statistique, la domination française est réelle mais sans efficacité. Les Bleus ont monopolisé le ballon à 60 % et tenté 15 tirs dont 6 cadrés. Ces chiffres masquent une réalité moins flatteuse : le total de buts attendus de la France (0,88) reste inférieur à celui de la Côte d’Ivoire (1,31), selon les données de la rencontre. Les Éléphants, moins présents balle au pied, ont construit trois occasions franches et les ont converties avec une précision que les Bleus n’ont pas su opposer.

Cherki ouvre, Doué égalise, Diallo conclut

Rayan Cherki donne l’avantage à la France à la 45e minute d’une frappe à l’entrée de la surface. La sélection ivoirienne, entraînée par Emerse Faé, répond dès la reprise : Guéla Doué égalise à la 53e sur une action que le gardien Mike Maignan ne peut stopper. Didier Deschamps procède à plusieurs changements sans parvenir à déstabiliser le bloc ivoirien. À la 84e minute, Amad Diallo scelle la victoire de la Côte d’Ivoire (1-2).

Mbappé remplacé à la pause, sans but marqué

Le capitaine français quitte la pelouse à la mi-temps après 45 minutes disputées. Avant d’être remplacé, Mbappé avait vu une frappe repoussée par le gardien ivoirien Yahia Fofana et s’était créé deux occasions sans les concrétiser. Cherki s’est montré le plus tranchant dans l’attaque française en première période.

Cette défaite survient douze jours avant l’entrée en lice de la France au Mondial 2026. Les Bleus, versés dans le groupe I aux côtés du Sénégal et de la Norvège, débuteront leur tournoi le 16 juin. Un second match de préparation est encore prévu avant le départ pour les États-Unis, où se déroulera l’essentiel de la phase de groupes.