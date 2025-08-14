France : deux hommes blessés par balles à Dijon, les auteurs en fuite

Photo AFP

Deux occupants d’un véhicule ont été visés par plusieurs tirs dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier de la Fontaine-d’Ouche, à Dijon. Les blessés, dont le pronostic vital n’est pas engagé, ont été pris en charge par les secours. Les auteurs ont incendié leur voiture avant de disparaître.

Tirs nocturnes dans un quartier sensible

Peu après minuit, la police et les services de secours sont intervenus dans le quartier de la Fontaine-d’Ouche, à Dijon, à la suite de coups de feu signalés par plusieurs témoins. Deux hommes, circulant à bord d’une voiture, ont été touchés : le conducteur à l’épaule et à la main, le passager aux fesses. Les deux victimes ont été transportées vers un centre hospitalier pour y recevoir des soins, sans que leur vie ne soit menacée.

Selon les premiers éléments de l’enquête, un ou plusieurs tireurs auraient ouvert le feu à plusieurs reprises avant de prendre la fuite. Leur véhicule, retrouvé peu après dans un autre secteur de la ville, avait été incendié, rendant toute identification immédiate impossible.

Enquête ouverte et recherches en cours

Le parquet de Dijon a ouvert une enquête pour tentative d’homicide volontaire, confiée à la police judiciaire. Les investigations s’orientent vers l’exploitation de témoignages et de vidéos de surveillance afin de retracer le parcours des auteurs présumés. Ce type de faits, bien que relativement rare, rappelle la vigilance accrue des forces de l’ordre dans certains quartiers où des tensions ponctuelles peuvent dégénérer.

Les enquêteurs espèrent que l’analyse des résidus balistiques et la comparaison avec des affaires antérieures permettront d’établir rapidement des liens. Des appels à témoins pourraient être lancés si les informations recueillies demeurent insuffisantes.