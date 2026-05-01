Oklahoma : le candidat républicain Barry Christian retrouvé mort dans son pick-up

Barry Christian, 54 ans, consultant pétrolier et candidat républicain au Sénat de l’Oklahoma pour le district 38, a été retrouvé sans vie le jeudi 30 avril 2026 dans son pick-up Dodge Ram, stationné dans la Sandy Sanders Wildlife Management Area, une zone naturelle isolée située au sud d’Erick, dans le comté de Beckham. Sa mort reste inexpliquée à ce stade.

L’homme avait été signalé disparu la veille par la police de Sayre, sa ville de résidence, après ne pas s’être présenté à une réunion planifiée. Vu pour la dernière fois mardi à Sayre, il n’avait plus donné signe de vie depuis. Le département du shérif du comté de Beckham avait lancé un appel à témoins avant que l’Oklahoma State Bureau of Investigation (OSBI) ne prenne en charge l’enquête à la demande des autorités locales.

Un corps identifié, une cause de décès encore indéterminée

C’est vers 9h45, heure locale, que des adjoints du comté de Beckham ont localisé le véhicule. Un corps a été découvert à l’intérieur, identifié comme celui de Barry Christian. Des techniciens de scène de crime de l’OSBI étaient présents sur place dans l’après-midi. Le corps a été transféré au Bureau du médecin légiste en chef de l’Oklahoma afin de déterminer les causes et les circonstances exactes du décès. Le communiqué diffusé par sa campagne précise : « Les autorités n’ont pas encore communiqué de détails supplémentaires, dans l’attente de la notification de tous les membres de la famille. »

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Un nom qui restera sur les bulletins de vote en juin

Barry Christian était l’un des trois candidats républicains en lice pour le district 38, aux côtés de Rick Vernon, soutenu par le sénateur sortant Brent Howard, et de Joe Buchanan, ancien chef des pompiers. Le district couvre plusieurs localités de l’ouest de l’Oklahoma, dont Elk City, Altus et Sayre. Le sénateur sortant Brent Howard avait choisi de ne pas briguer un troisième mandat.

Malgré son décès, le nom de Barry Christian figurera sur les bulletins du scrutin primaire fixé au mardi 16 juin 2026, conformément aux règles électorales en vigueur dans l’État. L’enquête de l’OSBI se poursuit.