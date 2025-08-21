Gabon : un fils d’Omar Bongo se lance dans les affaires

Omar Denis Junior Bongo Ondimba (DR)

Omar Denis Junior Bongo Ondimba s’installe dans le paysage économique gabonais avec la création d’une société dédiée à l’hôtellerie et aux services associés. Basée à Libreville, cette nouvelle structure vise à transformer l’hôtel Poubara en un centre polyvalent pour le tourisme et l’événementiel.

Une entreprise tournée vers la diversification

À la tête de la Société de Gestion Hôtel Poubara (SGHP), fondée le 19 juin 2025, Omar Denis Junior Bongo Ondimba entend élargir les activités d’un secteur en pleine mutation. L’hôtel Poubara, situé dans le Haut-Ogooué, constitue le cœur du projet, mais l’ambition dépasse la simple gestion d’un établissement. La société mise sur une offre étendue : organisation de soirées, bar-lounge, restauration, service traiteur, formation professionnelle en hôtellerie et mise à disposition d’espaces de conférence.

Avec un capital estimé à 10 millions de FCFA, la SGHP affiche l’objectif de capter une clientèle variée, entre tourisme local, voyages d’affaires et événements privés. Cette stratégie montre une volonté de renforcer la place du Gabon sur la carte de l’hôtellerie régionale, au moment où plusieurs acteurs cherchent à moderniser leurs services.

Le poids d’un nom dans la sphère gabonaise

Le parcours d’Omar Denis Junior Bongo Ondimba est indissociable de l’héritage laissé par son père, Omar Bongo Ondimba, président du Gabon durant plus de quarante ans. Arrivé au pouvoir en 1967, ce dernier a marqué l’histoire politique africaine par la longévité de son mandat et par la centralité du pétrole dans l’économie nationale. Son influence, tant sur le plan interne qu’international, demeure une référence incontournable pour comprendre la trajectoire du pays.

En choisissant de s’investir dans les affaires, Omar Denis Junior Bongo Ondimba s’oriente vers une autre voie que celle de la politique directe. Ce positionnement pourrait favoriser des partenariats futurs dans l’hôtellerie et l’événementiel, ouvrant de nouvelles perspectives pour un secteur en quête de modernisation. La création de la SGHP consacre ainsi l’entrée d’un membre de la famille Bongo dans un domaine stratégique pour l’économie gabonaise.