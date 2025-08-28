Guerre en Europe : la France anticipe le pire, les citoyens s’interrogent

Ph : Reuters

La révélation d’une note interne du ministère de la Santé, demandant aux hôpitaux français de se préparer à accueillir jusqu’à 50 000 blessés militaires d’ici mars 2026, suscite de nombreuses réactions. Le document, daté du 18 juillet et révélé par Le Canard Enchaîné, prévoit la création de structures médicales temporaires, installées près des grands axes de transport, afin de faciliter le transfert des patients vers les établissements de soins.

Une préparation sanitaire hors norme

La France envisage l’éventualité d’un conflit de haute intensité sur le continent européen. Le ministère de la Santé a confirmé que ces directives relèvent d’une démarche de planification, comparable aux dispositifs déjà mis en place pour les pandémies ou les urgences majeures. Un livret d’organisation destiné aux hôpitaux doit être publié prochainement et comportera un chapitre spécifique à la prise en charge de blessés militaires.

La guerre en Ukraine et la montée des tensions

Depuis 2022, la guerre en Ukraine a replacé les affrontements de grande ampleur au centre des préoccupations sécuritaires. Plusieurs États européens ont accru leurs budgets militaires et certains ont réintroduit le service obligatoire. Les exercices de l’OTAN se multiplient et traduisent une volonté d’anticiper un éventuel embrasement. Dans ce climat, la France cherche à impliquer le système hospitalier dans la préparation nationale.

Cette orientation soulève toutefois des interrogations. Des voix s’inquiètent de l’impact sur des hôpitaux déjà fragilisés par le manque de moyens et la surcharge chronique. D’autres estiment que la prise en charge pourrait concerner aussi bien des soldats français que des militaires alliés, ce qui élargirait la mission confiée aux structures médicales.

Ces directives traduisent la volonté d’anticiper une éventualité jugée sérieuse par les autorités, tout en alimentant le débat sur la place de la santé publique dans la préparation à une guerre en Europe.