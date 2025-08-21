Guerre en Ukraine: Pyongyang, satisfait de son armée

Photo : Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Le conflit en Ukraine prend une dimension mondiale avec l’implication directe de soldats nord-coréens aux côtés des forces russes. Cette intervention étrangère illustre comment une guerre initialement régionale peut s’élargir pour impliquer des acteurs majeurs de la scène géopolitique.

L’engagement de Pyongyang a marqué un virage décisif, transformant le conflit en une confrontation aux répercussions bien au-delà de l’Europe. Kim Jong-un affiche ouvertement son soutien à cette participation militaire. Le dirigeant nord-coréen a récemment salué l’engagement de ses troupes sur le front, notamment dans la région clé de Koursk, soulignant ainsi l’importance stratégique de cette alliance avec la Russie. Cette prise de position publique confirme la volonté de la Corée du Nord de jouer un rôle actif dans ce conflit.

Un partenariat renforcé entre Moscou et Pyongyang

Au cours de l’année écoulée, les relations entre la Russie et la Corée du Nord se sont considérablement renforcées, aboutissant à la signature d’un pacte de défense mutuelle inédit. Cette coopération militaire s’inscrit dans une dynamique plus large visant à former un front commun anti-occidental, où chaque partie y trouve un intérêt stratégique. Vladimir Poutine a d’ailleurs publiquement rendu hommage au courage des soldats nord-coréens, signe de l’importance qu’il accorde à cette alliance.

Cependant, cette collaboration a un coût humain : près de 600 soldats nord-coréens auraient perdu la vie au combat. Malgré ces pertes, Pyongyang semble déterminé à maintenir son engagement, voyant dans cette alliance un moyen de consolider ses liens avec Moscou et d’affirmer sa place sur la scène internationale alors que dans le même temps, les recherches et tests se poursuivent pour acquérir l’arme nucléaire.

Des négociations diplomatiques en suspens

Alors que les États-Unis, sous l’impulsion de Donald Trump, tentent de faciliter une rencontre entre Poutine et Zelensky pour mettre fin au conflit, la Russie, initialement ouverte à cette idée, montre désormais des signes de réticence. Moscou exige des garanties concrètes avant d’envisager toute issue diplomatique, ce qui rend l’avenir des négociations incertain et complique la recherche d’une solution pacifique. Les prochaines semaines s’annoncent décisives et pourraient faire pencher la balance, d’un côté comme de l’autre. Les européens, eux, notamment Emmanuel Macron, ont plusieurs fois alerté sur les véritables ambitions russes et continueront d’aider Kiev aussi longtemps que nécessaire.