Guerre en Ukraine : Trump affirme qu’il ira au paradis en cas de paix

Donald Trump affiche une ambition claire : obtenir le prix Nobel de la Paix en s’attaquant aux conflits les plus explosifs de la planète. Cette quête dépasse la simple reconnaissance symbolique et s’inscrit dans une volonté affichée de résoudre des crises majeures, de l’Ukraine à Gaza, en passant par le Caucase.

Trois dossiers retiennent particulièrement son attention : mettre fin à la guerre en Ukraine, trouver une issue durable au conflit israélo-palestinien, et apaiser les tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Ses récentes interventions dans cette dernière région ont d’ailleurs porter leurs fruits, avec la signature d’un accord de paix à Washington.

Publicité

Une motivation aux accents spirituels

Derrière cette diplomatie active, Trump avoue une motivation plus intime, teintée d’ironie. Il évoque souvent les critiques qui lui promettent un accueil peu clément dans l’au-delà, suggérant que ses efforts pour la paix pourraient lui valoir une rédemption divine. Une approche qui mêle pragmatisme et autodérision.

Les dernières semaines ont été marquées par des rencontres intensives : un sommet avec Vladimir Poutine en Alaska, suivi d’un entretien avec Volodymyr Zelensky à Washington. Ces échanges, bien que prometteurs, soulignent l’ampleur des défis à surmonter pour transformer les intentions en résultats concrets.

Des résultats contrastés face à la réalité du terrain

Pourtant, les faits rappellent brutalement les limites de ces initiatives. À peine une trêve était-elle évoquée que la Russie lançait une nouvelle offensive majeure en Ukraine. Ce décalage entre les annonces diplomatiques et la brutalité des réalités militaires interroge : ces démarches suffiront-elles à faire plier des adversaires aux positions encore radicalement opposées ?

Dans tous les cas, Trump persiste et signe. « Je veux essayer d’aller au Paradis si possible », a-t-il affirmé à l’occasion d’un passage télévisé chez « Fox & Friends », une émission de Fox News, chaîne qui a les faveurs des conservateurs américains et notamment de Donald Trump, qui l’a souvent mise en avant.