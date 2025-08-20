« America Party » : Elon Musk reporte ses ambitions politiques au profit de ses entreprises

Photo: Andrew Harnik/Getty

Elon Musk incarne les retournements fréquents entre les dirigeants et les figures de la tech. D’abord soutien ardent de Donald Trump, il avait intégré le DOGE, un département clé pour moderniser l’administration. Mais cette collaboration, prometteuse au départ, a tourné court en raison de désaccords profonds.

Le point de rupture ? La politique budgétaire américaine. Musk, farouchement opposé à ce qu’il considère comme un gaspillage des deniers publics, dénonce un risque de faillite nationale. Ces divergences l’ont poussé à quitter le gouvernement et à explorer des voies politiques plus radicales. Il s’en était ensuite pris à Donald Trump sur les réseaux sociaux, affirmant que celui-ci se trouvait notamment sur les dossiers Epstein.

Un projet partisan avorté face aux réalités stratégiques

L’été dernier, il lançait avec fracas l’America Party, un mouvement censé bousculer le paysage politique traditionnel. Ce projet reflétait son exaspération face à l’establishment et son désir d’imposer une vision économique et technologique disruptive. Pourtant, la raison a vite repris le dessus. Ses conseillers l’ont alerté sur les risques de s’aliéner des alliés influents, comme le vice-président JD Vance. Conscient des enjeux, Musk a revu sa copie, privilégiant la négociation à l’affrontement.

Une réorientation vers l’investissement politique traditionnel

Aujourd’hui, le milliardaire opte pour une stratégie plus classique : le soutien financier ciblé. Des rumeurs persistent sur son intention d’investir massivement dans la campagne de JD Vance pour 2028, reproduisant le modèle des 300 millions de dollars injectés en faveur de Trump. Une approche plus pragmatique, où l’influence se mesure en dollars plutôt qu’en manifestes.

Reste à savoir si cette prise de position politique ne lui coûtera pas, encore, beaucoup notamment en termes d’image. Car ses entreprises, Tesla en particulier, ont énormément souffert de ce qu’il s’est récemment passé, avec une chute du cours en bourse de plus de 30% en quelques mois à peine. Face à une situation catastrophique pour ses investisseurs, Musk s’est ainsi réorienté vers ce qu’il sait faire de mieux : gérer une entreprise. Depuis, les choses vont mieux, mais la situation reste fragile et toutes les sociétés qu’il dirige sont plus que surveillées.