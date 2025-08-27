Guerre en Ukraine : Trump menace Poutine de nouvelles sanctions économiques

Photo : AP

Sous une pression croissante autour d’une échéance de deux semaines, Donald Trump intensifie son bras de fer avec Moscou. Lors d’une récente déclaration, le président américain a averti : « Ce que j’envisage est très, très sérieux ». Il menace désormais de lancer une « guerre économique » si la Russie refuse d’entamer des négociations pour un cessez-le-feu en Ukraine rapporte La Dépêche.

Deux semaines pour trouver un accord

Le 22 août, Trump a fixé un ultimatum clair : la Russie dispose de deux semaines pour accepter de discuter. Passé ce délai, Washington pourrait déployer des sanctions massives et des tarifs punitifs visant directement les revenus stratégiques du Kremlin. L’objectif : contraindre Vladimir Poutine à la table des négociations sans recourir à une escalade militaire directe.

Des sanctions économiques inédites

Pour appuyer ses menaces, l’administration américaine compte sur un projet de loi actuellement examiné au Congrès : le Sanctioning Russia Act 2025. Ce texte, soutenu par les deux partis, offrirait à la Maison-Blanche des leviers sans précédent pour sanctionner Moscou. Parmi les mesures envisagées : des tarifs pouvant atteindre 500 % sur les importations des pays qui continueraient d’acheter massivement des ressources russes comme le pétrole, le gaz et l’uranium.

Des répercussions à l’échelle mondiale

Cette stratégie pourrait avoir des effets bien au-delà de la Russie. Des pays comme l’Inde et la Turquie, encore très dépendants des hydrocarbures russes, pourraient se retrouver sous pression. En parallèle, les marchés financiers craignent déjà une hausse des prix de l’énergie et des perturbations majeures dans les chaînes d’approvisionnement si les sanctions venaient à se durcir.

Un bras de fer aux enjeux géopolitiques

Le Kremlin reste pour l’heure inflexible, réaffirmant sa volonté de poursuivre son « opération spéciale » en Ukraine. Mais le signal envoyé par Donald Trump est clair : les États-Unis sont prêts à employer l’arme économique pour infléchir la position de Moscou. À l’approche de l’ultimatum, la tension monte. Si aucun compromis n’est trouvé, Washington pourrait inaugurer une nouvelle phase de confrontation, cette fois sur le terrain économique, avec des conséquences potentiellement majeures pour l’équilibre géopolitique mondial.