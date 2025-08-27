Visas : après la France, tensions en vue entre l’Algérie et un autre pays européen

Photo Unsplash

Le média espagnol The Objective a révélé le 23 août 2025 que l’Algérie chercherait à obtenir davantage de visas pour ses ressortissants en relâchant ses contrôles migratoires vers l’Espagne. Des sources diplomatiques évoquent une progression notable des arrivées clandestines aux Baléares, interprétée comme une manœuvre de pression. Cette lecture s’ajoute aux difficultés déjà présentes dans les relations entre Alger et plusieurs partenaires européens.

Augmentation des arrivées sur les côtes espagnoles

Depuis le début de l’année, plus de 4 500 personnes ont atteint les îles Baléares, soit une hausse estimée à 120 % par rapport à la période précédente, selon les chiffres rapportés par la presse espagnole. Pour certains observateurs, ces flux seraient liés à une volonté d’influencer Madrid dans ses décisions sur l’octroi de visas. L’Algérie, pour sa part, n’a pas confirmé de stratégie délibérée.

Cette situation intervient alors que la gestion des migrations reste un dossier sensible en Europe. Les autorités espagnoles, confrontées à l’arrivée croissante d’embarcations, pourraient être amenées à ajuster leur dialogue avec Alger, ce qui ouvre la voie à de nouveaux échanges diplomatiques.

Des relations marquées par des crispations répétées

La question des visas a également pesé sur les rapports entre l’Algérie et la France. Paris avait décidé de limiter l’accès aux visas pour les ressortissants algériens, en raison de différends sur les procédures de retour de personnes en situation irrégulière. Cette réduction avait suscité un vif mécontentement à Alger et contribué à tendre davantage les relations bilatérales.

L’épisode actuel avec l’Espagne pourrait rappeler aux Européens que la thématique migratoire reste un outil central dans les rapports avec l’Algérie. La suite des discussions entre Alger et Madrid sera scrutée avec attention, car elle pourrait avoir un impact plus large sur la coopération euro-méditerranéenne.