Guerre Russie-Ukraine: Washington ouvre la porte à Kiev

Photo : AP

Le conflit ukrainien, qui dure depuis plus de trois ans, a causé la mort de milliers de personnes et suscite désormais un appel croissant à la paix. Aux États-Unis, le président Trump intensifie ses pressions sur Vladimir Poutine pour mettre fin à cette guerre.

Cependant, les capitales européennes craignent un accord bilatéral américano-russe qui pourrait sacrifier les intérêts ukrainiens et militent ardemment pour l’inclusion de Kiev dans tout processus de négociation.

Publicité

L’incertitude plane sur la participation éventuelle de l’Ukraine aux discussions diplomatiques de haut niveau. Alors que les chancelleries européennes expriment leurs préoccupations, la question de savoir si Washington tiendra compte des revendications de Volodymyr Zelensky demeure ouverte.

Les signaux encourageants de Washington

Matthew Whitaker, représentant américain auprès de l’OTAN, a récemment laissé entrevoir une ouverture prometteuse lors d’un entretien télévisé. Interrogé sur la possibilité d’une présence ukrainienne au sommet prévu le 15 août en Alaska entre les dirigeants américain et russe, le diplomate s’est montré optimiste. Il a souligné l’impossibilité de conclure un accord durable sans l’adhésion de toutes les parties concernées, réaffirmant l’objectif prioritaire de cessation des hostilités.

Cette position reflète une évolution notable de la stratégie diplomatique américaine. Les responsables européens continuent d’exercer une pression constante pour garantir la participation ukrainienne aux négociations bilatérales, craignant d’être marginalisés dans un règlement qui les concerne directement.

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a lui-même appelé ses partenaires européens, particulièrement la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, à coordonner leurs efforts. Une réunion ministérielle extraordinaire en visioconférence est programmée pour harmoniser les positions européennes et ukrainiennes.

Publicité

L’avenir des négociations reste incertain

Malgré ces signaux encourageants, l’ambassadeur américain a tempéré les espoirs en rappelant que la décision finale appartiendra exclusivement au président Donald Trump qui, de son côté, ne cesse d’accentuer la pression sur Vladimir Poutine. Whitaker a précisé qu’aucune résolution définitive n’avait été adoptée concernant l’élargissement du sommet aux autres protagonistes du conflit.