Haïti : les USA ciblent Barbecue, célèbre chef de gang

Les autorités des États-Unis ont annoncé une récompense pouvant atteindre 5 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation ou à la condamnation de Jimmy « Barbecue » Chérizier. Ancien policier, il est aujourd’hui identifié comme l’un des chefs de gangs les plus influents d’Haïti, notamment à la tête de la coalition « Viv Ansanm ». Le Département d’État a inscrit cette offre dans le cadre de son programme de lutte contre la criminalité transnationale, le plaçant sur la liste des personnes activement recherchées par la justice américaine.

Selon l’acte d’accusation dévoilé à Washington, Chérizier est soupçonné d’avoir orchestré ou soutenu des opérations criminelles ayant eu un impact direct sur la sécurité et la stabilité d’Haïti, en violation des sanctions américaines. Les enquêteurs affirment qu’il aurait également facilité des trafics et financé des actions armées responsables de violences graves contre des civils.

Un contexte sécuritaire sous tension

La mise à prix intervient alors que la capitale haïtienne, Port-au-Prince, reste confrontée à une recrudescence d’affrontements entre groupes armés, entraînant de fréquents déplacements de population. Les Nations unies estiment que plusieurs milliers de personnes ont été contraintes de fuir leurs quartiers depuis le début de l’année, en raison d’incursions armées et d’affrontements violents.

Washington explique que cette mesure vise à affaiblir les réseaux criminels opérant en Haïti, en s’appuyant sur la coopération internationale. Les autorités américaines appellent ainsi toute personne disposant d’informations fiables à se manifester auprès des services compétents, tout en précisant que l’individu est considéré comme armé et dangereux.

Ce développement illustre l’ampleur des efforts déployés par la communauté internationale pour tenter de contenir l’instabilité en Haïti, alors que le pays traverse une crise sécuritaire et politique persistante.