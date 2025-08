Hausse du prix du cacao au Ghana : quelles conséquences pour les consommateurs occidentaux ?

(Photo Unsplash)

Le Ghana, deuxième exportateur mondial de cacao derrière la Côte d’Ivoire, a annoncé une augmentation substantielle du prix payé aux producteurs. Une décision saluée localement, mais qui pourrait se répercuter à moyen terme sur le prix du chocolat et des produits dérivés en Europe et en Amérique du Nord, grands marchés de consommation.

Un soutien fort aux planteurs locaux

Le ministre des Finances Cassiel Ato Forson a confirmé un relèvement de 62,58 % du prix garanti aux producteurs ghanéens, portant la tonne de cacao de 3.100 dollars à 5.040 dollars. Cette mesure vise à mieux rémunérer les agriculteurs pour faire face à la flambée des cours mondiaux et aux effets combinés de l’inflation, de la crise climatique et de la rareté des fèves.

Publicité

À l’approche de la campagne 2025-2026, Accra cherche également à dissuader la contrebande vers les pays voisins et à contenir le mécontentement social dans les zones rurales. Le gouvernement insiste sur sa volonté de garantir que les revenus du cacao profitent directement aux producteurs, piliers de l’économie nationale.

Pression sur les marchés internationaux

Cette décision du Ghana intervient dans un contexte de tensions persistantes sur l’offre mondiale de cacao, aggravées par des conditions climatiques défavorables et une production en recul dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. La hausse des prix au niveau local pourrait inciter d’autres pays producteurs à suivre le mouvement, notamment la Côte d’Ivoire, qui fixe également administrativement le tarif d’achat aux planteurs.

Cette dynamique inflationniste sur les marchés de matières premières agricoles s’inscrit dans une tendance plus large de renégociation des rapports entre pays producteurs et industries agroalimentaires, notamment les grandes multinationales du chocolat basées en Europe et aux États-Unis.

Vers une hausse du prix du chocolat en rayon ?

Pour les consommateurs occidentaux, cette revalorisation des prix à la production pourrait se traduire par une augmentation progressive des tarifs des tablettes de chocolat, des confiseries, ou encore des produits contenant du cacao transformé. Selon plusieurs analystes, les coûts plus élevés du cacao brut risquent d’être partiellement répercutés tout au long de la chaîne de valeur, jusqu’aux supermarchés.

Publicité

Si l’impact immédiat sur les prix en rayon reste modéré grâce aux contrats à long terme encore en cours, la pression sur les prix pourrait s’accentuer d’ici 2025, surtout en cas de nouvelle contraction de l’offre ou de dépréciation des devises dans les pays producteurs.

Une redistribution des marges en question

Au-delà du simple ajustement tarifaire, cette évolution interroge aussi la répartition des marges dans la filière cacao. Pendant des décennies, les producteurs ont vu leurs revenus plafonnés malgré une demande mondiale en croissance. La révision des prix par les autorités ghanéennes pourrait relancer les débats sur la rémunération équitable dans la filière, sujet déjà abordé à travers des initiatives comme la prime de revenu décent mise en place par les gouvernements ivoirien et ghanéen.

Alors que les chaînes d’approvisionnement se complexifient et que les consommateurs se montrent de plus en plus sensibles aux questions de traçabilité, le cacao pourrait devenir un symbole des nouveaux équilibres recherchés entre producteurs du Sud et marchés du Nord.