JO 2028 : Trump veut exclure les transgenres du sport féminin

Donald Trump. Photo : DR

À moins de trois ans des Jeux olympiques de Los Angeles, le président Donald Trump a officiellement lancé la machine fédérale pour coordonner l’accueil de l’événement planétaire. Mais au-delà de la logistique, sa décision ravive un débat sensible : la participation des athlètes transgenres aux compétitions féminines.

Un groupe de travail présidentiel pour Los Angeles 2028

Mardi, Donald Trump a signé un décret établissant un groupe de travail à la Maison-Blanche chargé de superviser l’ensemble des préparatifs du gouvernement fédéral pour les Jeux olympiques d’été de 2028 rapporte CNN. Ce dispositif, présenté comme un instrument de coordination inter-agences, s’inspire directement du modèle mis en place pour la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Ce groupe aura pour mission de garantir la sécurité, le bon déroulement des compétitions, la gestion des infrastructures et la mobilisation des ressources fédérales. À travers cette initiative, Washington entend démontrer sa capacité à accueillir des événements sportifs d’envergure mondiale, en lien avec les autorités locales de Los Angeles, le Comité olympique et paralympique américain (USOPC), ainsi que le Comité international olympique (CIO).

Des règles plus strictes pour les compétitions féminines

Mais le décret présidentiel ne se limite pas à la planification technique. Lors de la cérémonie de signature, Donald Trump a saisi l’occasion pour réaffirmer sa position sur la participation des personnes transgenres aux épreuves féminines. Selon lui, les règles actuelles compromettent l’équité dans le sport féminin et justifient une refonte des critères d’éligibilité.

Faisant référence à son décret de février intitulé « Éloigner les hommes du sport féminin », le président a salué l’alignement du Comité olympique et paralympique américain, représenté par son président Gene Sykes, avec cette orientation. Ce décret impose des restrictions strictes à la participation d’athlètes transgenres aux compétitions féminines, notamment via des tests renforcés d’éligibilité biologique.

« Les États-Unis ne permettront pas que des hommes remportent les trophées réservés aux femmes aux Jeux de 2028 », a affirmé le Président américain Donald Trump. Un passage applaudi par les partisans de la séparation stricte des catégories sportives selon le sexe biologique.

Un débat qui dépasse les frontières du sport

La question de l’inclusion des personnes transgenres dans les compétitions sportives fait l’objet d’un débat mondial depuis plusieurs années. Des organisations comme le CIO ont proposé des cadres évolutifs, combinant approche scientifique et respect des droits humains, tandis que plusieurs pays adoptent des positions divergentes, oscillant entre ouverture et restrictions.

Aux États-Unis, ce sujet est devenu hautement politique. La campagne présidentielle de 2024 menée par Donald Trump avait déjà mis en avant ce thème, dans un contexte plus large de tensions autour des questions de genre, d’éducation et de droits des minorités. Son décret s’inscrit dans cette continuité, avec une volonté de redéfinir les critères d’éligibilité aux compétitions féminines dans les instances sportives sous supervision fédérale.

Vers une nouvelle doctrine sportive américaine ?

En insistant sur la « protection de l’intégrité des compétitions féminines », Donald Trump envoie un signal clair à la communauté sportive nationale et internationale. Reste à savoir comment ces orientations s’articuleront avec les normes du CIO, qui reste seul maître en matière de règlements olympiques. Des discussions complexes sont à prévoir si les positions américaines divergent trop des standards internationaux.