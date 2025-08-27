La GDIZ au cœur du Benin Business Forum 2025 au Japon

Dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka 2025, la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) sera au centre de l’attention lors du Benin Business Forum 2025, prévu ce jeudi 28 août 2025. L’événement, porté par la GDIZ en collaboration avec l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx-Bénin), l’Ambassade du Bénin au Japon et la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Osaka, a pour ambition de renforcer la coopération économique Bénin–Japon et d’attirer les investisseurs vers le marché béninois.

La GDIZ sera mise en lumière à travers une keynote intitulée « La GDIZ comme moteur du développement agro-industriel », animée par M. Faki ADJÉ, Directeur Général Adjoint de SIPI-BÉNIN S.A. Cette intervention détaillera les opportunités d’investissement offertes par le Bénin, avec un accent particulier sur la transformation locale et le rôle structurant de la GDIZ pour l’économie nationale.

Au-delà de la GDIZ, le forum proposera des panels d’experts, des présentations sectorielles et des sessions B2G (Business to Government) pour permettre aux investisseurs japonais de bénéficier d’un accompagnement sur mesure dans la réalisation de leurs projets au Bénin. L’organisation repose sur une synergie entre institutions publiques et partenaires privés. Outre la GDIZ et APIEx, sont impliqués la Municipalité de Higashi-Osaka, le Japan Institute for Overseas Investment (JOI), l’Agence Bénin Tourisme, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB), ainsi que la Direction Générale de la coopération internationale du Ministère béninois de l’Économie et des Finances.