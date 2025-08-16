La Russie met en avant la recherche de solutions pacifiques après le sommet en Alaska

[Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP]

À l’issue de sa rencontre avec Donald Trump à Anchorage, Vladimir Poutine a insisté sur la nécessité d’un règlement durable de la guerre en Ukraine. Le président russe a souligné que la résolution passait par l’élimination des causes profondes du conflit et non par un simple cessez-le-feu.

Poutine insiste sur un accord global

Lors d’une réunion tenue au Kremlin, Vladimir Poutine a qualifié sa visite en Alaska d’« opportune et utile ». Il a indiqué que les échanges avaient permis à Moscou de présenter de façon cohérente sa position sur la crise ukrainienne. Selon lui, il faut s’attaquer aux origines du conflit pour parvenir à un véritable règlement politique.

Le chef du Kremlin a précisé que la Russie était disposée à recourir à des moyens pacifiques pour mettre fin aux hostilités, rejoignant ainsi la volonté affichée par Washington d’obtenir rapidement un règlement. Cette orientation pourrait donner lieu à des discussions élargies avec d’autres acteurs internationaux, comme cela a déjà été observé lors de précédentes tentatives de médiation.

En parallèle, Donald Trump a réaffirmé que la meilleure voie était de conclure un « accord de paix » et non un simple cessez-le-feu. Ces déclarations montrent une convergence d’intention, bien que les détails pratiques demeurent à définir. Cette dynamique pourrait être analysée comme une nouvelle étape dans les efforts de dialogue entre Moscou et Washington.

Un sommet jugé constructif par Moscou

Le président russe a insisté sur le caractère inédit de ces discussions de haut niveau, rappelant qu’« il y avait longtemps » qu’un tel format n’avait pas eu lieu entre les deux pays. Pour lui, le sommet en Alaska a représenté une opportunité rare de confronter directement les positions sur l’Ukraine.

À ses yeux, la Russie et les États-Unis partagent désormais une responsabilité commune : trouver un chemin vers la paix par des solutions politiques durables. Cette déclaration souligne l’importance que Moscou accorde au dialogue bilatéral, à un moment où les négociations internationales sont au point mort.

La rencontre en Alaska a ainsi permis au président russe de mettre en avant son approche, centrée sur un règlement global de la guerre en Ukraine.