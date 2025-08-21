La Russie met encore en garde contre toute intervention étrangère en Ukraine

Photo : Kommersant/SIPA

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a averti à Moscou que toute présence militaire extérieure sur le territoire ukrainien serait jugée inacceptable par la Russie. Cet avertissement intervient alors que les discussions internationales sur un éventuel dispositif de sécurité en Ukraine se poursuivent, sans participation russe.

Une mise en garde formulée à Moscou

Lors d’une conférence de presse organisée le 21 août 2025, Sergueï Lavrov a estimé qu’une « intervention étrangère » dans la guerre en Ukraine constituerait une ligne rouge pour la Russie. Selon lui, les autorités de Kiev et leurs alliés « ne cherchent pas un règlement équitable ». Ces propos s’inscrivent dans un climat où les capitales occidentales examinent des options pour renforcer la sécurité de l’Ukraine face aux offensives répétées.

Le chef de la diplomatie russe a également critiqué les pourparlers engagés par les États-Unis et plusieurs pays européens avec Kiev sur des garanties de sécurité, qu’il considère comme un « chemin sans issue » sans implication directe de Moscou. Ce positionnement illustre la volonté russe de rester un acteur incontournable dans toute perspective de cessez-le-feu ou d’accord politique. L’idée d’une présence internationale sur le terrain est régulièrement évoquée, notamment dans les médias occidentaux, mais suscite des tensions diplomatiques croissantes.

Des tensions accrues après les sommets récents

Cet avertissement de Moscou intervient peu après une série de rencontres de haut niveau. Le 15 août, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont entretenus en Alaska, lors d’un sommet qui n’a pas débouché sur un accord concret mais qui a confirmé la volonté américaine de privilégier des négociations directes. Quelques jours plus tard, Volodymyr Zelensky a été reçu à la Maison-Blanche par le président américain, accompagné de dirigeants européens, afin d’examiner la possibilité d’un engagement de sécurité collectif.

Ces échanges rappellent que depuis février 2025, les discussions entre Trump et Zelensky ont connu des épisodes houleux, notamment au Bureau ovale, où une réunion s’était terminée sans avancée et avait même entraîné une suspension temporaire de l’aide militaire. Le contraste entre cette première rencontre tendue et les discussions plus récentes montre l’évolution de la stratégie américaine, centrée désormais sur une recherche de compromis avec la Russie.

Alors que les options diplomatiques restent limitées, les déclarations de Lavrov soulignent le blocage persistant entre les parties, au moment où l’Ukraine continue de subir des frappes massives sur ses infrastructures énergétiques.