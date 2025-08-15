Le Mali arrête un Français soupçonné de tentative de déstabilisation

Colonel Assimi Goita (Photo DR)

Les autorités maliennes ont annoncé, le 14 août 2025, l’arrestation d’un ressortissant français accusé d’avoir pris part à un projet visant à fragiliser les institutions. Cette affaire survient dans un contexte de tensions persistantes entre Bamako et Paris, sur fond de recomposition sécuritaire et diplomatique.

Arrestation et accusations officielles

Le ministère malien de la Sécurité a identifié Yann Vezilier comme un citoyen français soupçonné d’agir pour les services de renseignement français. Il est accusé d’avoir mobilisé des acteurs politiques, militaires et civils dans le cadre d’une opération présumée entamée le 1ᵉʳ août 2025. Les autorités de transition évoquent l’implication de 55 à 60 militaires également interpellés.

D’après Bamako, cette arrestation relève d’un dispositif préventif destiné à éviter toute action armée ou manœuvre visant le pouvoir militaire. Aucun commentaire officiel n’a été émis par le gouvernement français. Des spécialistes estiment toutefois que ce type de dossier peut aussi servir à contenir les oppositions politiques ou militaires internes.

Un contexte marqué par un réalignement stratégique

Depuis les coups d’État de 2020 et 2021, le Mali a mis fin à plusieurs partenariats sécuritaires avec la France et renforcé ses liens militaires avec la Russie. La présence d’unités associées à Africa Corps ou à l’ex-groupe Wagner illustre cette évolution. Les accusations actuelles interviennent dans un climat où Bamako alerte régulièrement sur les risques d’ingérences extérieures.

Le pouvoir militaire affirme vouloir protéger la stabilité nationale face aux menaces persistantes dans le nord et le centre du pays. L’issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions sur les relations diplomatiques déjà tendues entre Paris et Bamako, en attendant les prochaines communications officielles.